Symulacja wypadku i akcja służb - lekcja bezpieczeństwa w szkole w Głubczycach Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Symulacja wypadku, akcja ratunkowa, pokaz pracy policjantów, strażaków i ratowników medycznych - tak wyglądał "Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach" w Głubczycach. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych mogli na własne oczy zobaczyć, jak przebiegają działania służb podczas zdarzeń drogowych i przekonać się, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przepisów prawa na drogach.

Wczoraj (24.09) policjanci Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, włączyli się w działania organizowane w ramach "Powiatowego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach". Wydarzenie to doskonale wpisało się w kampanię "Europejskiego Tygodnia Mobilności" i miało na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach.

W przedsięwzięciu uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Głubczyce. Uczestnicy mogli zobaczyć z bliska, jak przebiegają działania służb na miejscu wypadku drogowego - od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przez udzielanie pierwszej pomocy, aż po ewakuację poszkodowanych i transport do szpitala. Choć dzisiejsze zdarzenie było jedynie symulacją, to miało ono na celu uświadomienie młodym ludziom, jak tragiczne mogą być skutki nieprzestrzegania przepisów prawa oraz jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych.

Pokazy miały formę realistycznych symulacji, dzięki czemu uczniowie mogli lepiej zrozumieć, jak kluczowa jest odpowiedzialna jazda i szybka reakcja służb ratunkowych. W trakcie działań podkreślano także znaczenie używania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania odblasków przez pieszych i rowerzystów.

W działaniach uczestniczył również Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Dominik Grabowski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, który udostępnił symulator dachowania i symulator zderzeń. Urządzenie to pozwoliło uczniom doświadczyć jak w praktyce zachowuje się ciało człowieka podczas dachowania pojazdu, a także dlaczego tak ważne jest prawidłowe zapisanie pasów bezpieczeństwa i umiejętna ewakuacja z pojazdu.

Na miejscu obecny był również autobus do zbiórki krwi, w którym chętni mogli podzielić się tym, co najcenniejsze - własną krwią, ratując tym samym zdrowie i życie innych osób.