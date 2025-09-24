Szczęśliwy finał poszukiwań 87-latka z gminy Pokój. W akcji ponad 80 osób, drony i sprzęt termowizyjny Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj 87-letni mieszkaniec gminy Pokój we wtorkowy poranek wybrał się z psem na grzybobranie do lasu. Kiedy wieczorem wciąż nie wrócił do domu, zaniepokojeni znajomi powiadomili Policję. Dla policjantów natychmiast ogłoszono alarm i rozpoczęto intensywne poszukiwania zaginionego. Po około dwóch godzinach działań mundurowi odnaleźli seniora wraz z jego czworonogiem. Na szczęście zarówno mężczyzna, jak i pies byli cali i zdrowi, a akcja zakończyła się szczęśliwie. Apelujemy o odpowiedzialne podejście do wypraw do lasu i przypominamy o najważniejszych zasadach, o których warto pamiętać podczas leśnych wędrówek.

We wtorek, około godziny 9.00, 87-letni mieszkaniec gminy Pokój wybrał się z psem na grzybobranie. Gdy do godziny 18.00 nie powrócił do domu, jego znajomi zaalarmowali służby. Policjanci z Namysłowa natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą. W działaniach brało ponad 80 osób: mundurowi z Namysłowa, w tym policjanci z grupy poszukiwawczej SPPP Opole oraz pies tropiący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Do akcji włączyli się także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, m.in. drony i kamery termowizyjne.

Po ponad dwóch godzinach intensywnych działań senior został odnaleziony około 5 km od miejsca, w którym był widziany po raz ostatni. W akcji uczestniczył również mieszkaniec gminy Pokój, który pomógł funkcjonariuszom w lokalizacji zaginionego.

Na miejscu natychmiast pomocy mężczyźnie udzielili mu policjanci, którzy pierwsi dotarli do seniora. Podkom. Łukasz Wróblewski, mł. asp. Joanna Lech oraz st. sierż. Bartłomiej Bar sprawdzili funkcje życiowe seniora, zadbali o jego komfort cieplny, gdyż mężczyzna był wychłodzony i udzielili mu niezbędnego wsparcia. 87-latek był bardzo osłabiony, jednak przytomny. Senior podczas rozmowy oznajmił, że był już zdezorientowany oraz miał problemy z poruszaniem się.

Mężczyznę wraz z pieskiem przetransportowano do miejsca zbiórki, gdzie trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, a cała akcja zakończyła się szczęśliwym finałem.

Sezon grzybobrania rozpoczęty. Każdego roku otrzymujemy zgłoszenia, z których wynika, że ktoś zgubił się w lesie. Apelujemy o odpowiedzialne podejście do wypraw do lasu i przypominamy o najważniejszych zasadach, o których warto pamiętać podczas leśnych wędrówek:

koniecznie zabierzmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się pomocny w sytuacjach kryzysowych;

przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o wyprawie oraz wskazać im najbliższą okolicę, w której będziemy przebywać. Powiedzmy im również kiedy zamierzamy wrócić do domu;

do lasu najlepiej wybierać się w towarzystwie – im więcej osób, tym lepiej;

gdy na grzyby wybieramy się z dziećmi, osobami starszymi, schorowanymi - nie traćmy ich z oczu i nie pozwalajmy samym odchodzić zbyt daleko;

nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni. Najlepiej jednak wybierać się do lasu o takiej porze, kiedy mamy pewność, że zdążymy jeszcze przed zmrokiem wrócić do domu;

warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie lepiej, nie odchodźmy zbyt daleko od drogi, w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną;

zwróćmy uwagę na słupki oddziałowe, które określają naszą lokalizację bądź charakterystyczne punkty np. ambonę myśliwską, wieżę obserwacyjną - ułatwi to ustalenie naszego położenia służbom alarmowym w przypadku naszego zagubienia.