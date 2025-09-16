25-letni obywatel Ukrainy spowodował wypadek pod wpływem alkoholu - został deportowany Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj 25-letni kierowca audi doprowadził do czołowego zderzenia z fiatem. W wyniku wypadku 20-letni pasażer audi oraz 43-letni kierowca fiata z obrażeniami trafili do szpitala. Jak ustalili mundurowi, 25-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom ze Straży Granicznej, a następnie deportowany z kraju.

Kilka dni temu po godzinie 22:00, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zostali wezwani do wypadku na drodze krajowej nr 94. Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu, kierujący audi podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka fiatem. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca audi był nietrzeźwy. Obywatel Ukrainy miał bowiem ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie, a na dodatek nie posiadał uprawnień do kierowania. Jak ustalili funkcjonariusze, pojazd, którym kierował mężczyzna, należał do jego koleżanki, która poprosiła o zawiezienie audi do lakiernika.

20-letni pasażer audi oraz 43-letni kierujący fiatem w wyniku zdarzenia ponieśli obrażenia, które wymagały hospitalizacji. Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez brzeskich funkcjonariuszy i trafił do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu. Ponadto funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Opolu wydali administracyjną decyzję zobowiązującą 25-latka do powrotu do kraju pochodzenia. Mężczyzna został już deportowany. Obowiązuje go również 8-letni zakaz wjazdu na teren Polski i państw strefy Schengen.

Opis filmu: deskrypcja w załączeniu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 1.12 MB)