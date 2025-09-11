Transgraniczne Forum Kryminalne w Prudniku – wspólna polsko-czeska inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w budynku Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku odbyło się Transgraniczne Forum Kryminalne. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Magdalenę Nguyen-Fudalę reprezentowali mł.insp. Piotr Smoleń Komendant Powiatowy Policji w Prudniku oraz podinsp. Ryszard Antoszczyszyn Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli służb mundurowych z pięciu przygranicznych okręgów czeskich, przedstawicieli pionu kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz jednostek policyjnych z Prudnika i Nysy.

Głównym celem forum było omówienie współpracy polsko-czeskiej w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania przestępczości. Na początku gości przywitał mł.insp. Piotr Smoleń Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podkreślając, że regularne spotkania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy służbami obu krajów są fundamentem skutecznej współpracy. Następnie głos zabrał Pan Radosław Roszkowski Prezes Projektu Euroregionn Pradziad, który zaznaczył również, że dobre praktyki i wypracowane procedury stanowią wzór do dalszego działania w regionie przygranicznym.

Podczas forum przedstawiono płaszczyzny, na których współpraca powinna być rozwijana. W szczególności zwrócono uwagę na zwalczanie przestępczości narkotykowej, handlu ludźmi oraz przestępczości zorganizowanej. Omówiono także kwestie związane z szybkim przepływem informacji, wymianą danych operacyjnych i prowadzeniem wspólnych działań prewencyjnych.

Istotnym punktem spotkania było podsumowanie dotychczasowych efektów współpracy. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służb mundurowych z pięciu przygranicznych okręgów czeskich Bruntal, Jesenik, Ostrava, Opawa, Ołomuniec, przedstawicieli pionu kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz jednostek Policji z Prudnika i Nysy. Zaprezentowano najbardziej spektakularne działania, które zakończyły się zatrzymaniami i przedstawieniem zarzutów osobom odpowiedzialnym za przestępstwa. Uczestnicy forum zgodnie podkreślili, że takie rezultaty są dowodem na skuteczność kooperacji i motywacją do dalszego zacieśniania więzi.

Na zakończenie forum strony zadeklarowały gotowość do kontynuowania wspólnych inicjatyw. Wyrażono przekonanie, że konsekwentna współpraca przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej. Zaznaczono, że kolejne spotkania będą okazją do dalszego wzmacniania więzi oraz budowania trwałych mechanizmów zwalczania przestępczości w regionie przygranicznym.