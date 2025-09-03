Wzmocnili szeregi opolskiej Policji - 40 nowych funkcjonariuszy ślubowało na sztandar Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Uroczyste ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu było pierwszym krokiem 40 nowo przyjętych funkcjonariuszy na drodze policyjnej służby. W obecności rodzin i przełożonych zadeklarowali strzec bezpieczeństwa obywateli i porządku prawnego. Teraz czeka ich kilkumiesięczne szkolenie, a po jego ukończeniu zasilą szeregi jednostek w całym regionie.

W sali im. Wiktora Ludwikowskiego odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. W obecności rodzin, przełożonych i zaproszonych gości ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała. Słowa roty, wypowiadane z powagą i świadomością odpowiedzialności, po raz kolejny przypomniały, że służba w Policji to zobowiązanie „nawet z narażeniem życia”.



Pan Komendant, zwracając się do nowych funkcjonariuszy, podkreślił, że mundur to nie tylko przywilej, ale także nieustanne wyzwanie. Policjantem jest się zawsze, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. To służba wymagająca poświęcenia, ale dająca też ogromną satysfakcję i powód do dumy. Szczególne słowa uznania skierował do rodzin nowych funkcjonariuszy, których wsparcie w codziennej służbie będzie nieocenione.



Przed nowymi policjantami intensywne miesiące nauki i treningu. Od taktyki i technik interwencji, poprzez strzelanie, aż po znajomość prawa karnego i przepisów ruchu drogowego. Wszystko po to, by po powrocie do jednostek terenowych mogli skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.



Przypominamy! Rekrutacja do służby w opolskiej Policji nadal trwa. Osoby, które chciałyby pójść w ślady nowych funkcjonariuszy, nadal mogą składać dokumenty. Kandydaci muszą spełniać określone wymagania m.in. posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie oraz pełnię praw publicznych. Ważna jest również zdolność fizyczna i psychiczna do służby oraz gotowość do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie.



Kolejne terminy przyjęć do opolskiej Policji zaplanowano na 23 października, 25 listopada i 30 grudnia 2025 roku. Szczegółowe informacje o procedurze naboru znajdziesz w zakładce Rekrutacja do służby w Policji.

Film 40 nowych funkcjonariuszy ślubowało na sztandar Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 40 nowych funkcjonariuszy ślubowało na sztandar (format mp4 - rozmiar 30.76 MB)