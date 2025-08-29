Tragiczne zakończenie spotkania towarzyskiego w gminie Pokój – nie żyje 52-latek Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Podczas nocnego spotkania na jednej z działek w gminie Pokój doszło do bójki między uczestnikami. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 52-letni mężczyzna. Policja zatrzymała trzy osoby, a 61-latek usłyszał zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W nocy z soboty na niedzielę (23/24 sierpnia) na terenie jednego z ogrodu prywatnej posesji w gminie Pokój odbywało się spotkanie czterech mężczyzn, zorganizowane z okazji przejścia jednego z nich na emeryturę. Około godziny 4.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymał zgłoszenie o bójce pomiędzy uczestnikami spotkania. Z relacji wynikało, że jeden z mężczyzn potrzebuje pomocy medycznej, gdyż krwawi i nie oddycha.



Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację 52-letniego mężczyzny, jednak mimo intensywnych działań nie udało się go uratować – zmarł na miejscu zdarzenia.



Na miejscu zdarzenia śledczy z wydziału kryminalnego namysłowskiej komendy prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzono oględziny miejsca, zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków oraz uczestników spotkania. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymano trzech mężczyzn.



61-letni uczestnik spotkania został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, gdzie usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Za ten czyn grozi mu nawet kara dożywotniego więzienia. Na wniosek prokuratury i Policji sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny tymczasowy areszt.