Areszt dla obywatela Ukrainy - ugodził współpracownika nożem Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj 62-latek w trakcie sprzeczki ze współpracownikiem ugodził go kilkukrotnie nożem. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Usłyszał już zarzut usiłowania dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie czynności ciała i rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lipca strzelccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pobicia, do którego doszło na terenie jednej z firm powiatu strzeleckiego. Po przybyciu na miejsce interwencji mundurowi zastali tam dwóch mężczyzn – obywateli Ukrainy. Jak ustalili policjanci pomiędzy pracownikami doszło do sprzeczki, podczas której 62-latek zaatakował nożem swojego 58-letniego znajomego raniąc go w brzuch i plecy. Poszkodowany w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu mężczyzn. Okazało się, że napastnik ma w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut usiłowania dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia czynności ciała i rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. Na wniosek policjantów i prokuratora, decyzją Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.