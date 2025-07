Ukrywała się w zaroślach – tymczasowy areszt dla podejrzanej o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali po pościgu 25-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa. Kobieta ugodziła nożem partnera swojej matki, a następnie uciekła z mieszkania i ukryła się w zaroślach. Mężczyzna dzięki natychmiastowej pomocy ratowników przeżył. Podejrzana decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienie wolności.

Do zdarzenia doszło w centrum Opola w ubiegłym tygodniu. Kilka minut po godzinie 22.00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie o zaatakowaniu mężczyzny nożem przez młodą kobietę. Do mieszkania natychmiast zostali wysłani opolscy policjanci, którzy zastali rannego 53-latka, któremu ratownicy medyczni udzielali pomocy. Jak ustalili funkcjonariusze kilka chwil wcześniej, bez żadnego ostrzeżenia 25-letnia córka jego partnerki zaatakowała go nożem, poważnie raniąc go w okolice klatki piersiowej. Napastniczka od razu po ataku uciekła z miejsca zdarzenia. Policjanci rozpoczęli poszukiwania za kobietą.



W niespełna 40 minut po zdarzeniu, w pobliskich zaroślach policjanci ujawnili i zatrzymali 25-latkę. W chwili zatrzymania kobieta była pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wskazało, że miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli również nóż, który ujawnili przy kobiecie.



25-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Podejrzanej przedstawiono zrzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych, decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.28 MB)