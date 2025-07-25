Uroczyste przywitanie nadinspektor Magdaleny Nguyen-Fudali - Aktualności - Policja Opolska

Uroczyste przywitanie nadinspektor Magdaleny Nguyen-Fudali

Data publikacji 25.07.2025
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji nadania stopnia nadinspektora Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu – Magdalenie Nguyen-Fudali. Pani Generał przyjęła gratulacje m.in. z rąk Wojewody Opolskiego Moniki Jurek i Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy. Życzenia z okazji awansu złożyli także przedstawiciele kierownictwa opolskiej Policji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, oraz zaproszeni goście.

W sali im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczystość z okazji nadania stopnia nadinspektora insp. Magdalenie Nguyen-Fudali.

Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi przez dowódcę uroczystości. Po przywitaniu gości honorowych, odczytane zostało postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadinspektora Policji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu insp. Magdalenie Nguyen-Fudali.

Następnie głos zabrał jej I Zastępca - insp. Krzysztof Buchała. Złożył on życzenia w imieniu wszystkich policjantów garnizonu opolskiego i pogratulował awansu nowej Generał, przedstawiając drogę jej kariery zawodowej.

Insp. Krzysztof Buchała wspólnie z Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Remigiuszem Sawickim i insp. Zbigniewem Stanowskim, wręczyli następnie Generał, w imieniu całej kadry kierowniczej, upominek – generalską szablę.

W imieniu gości obecnych na uroczystej zbiórce, nominacji na stopień nadinspektora Policji pogratulowali Wojewoda Opolski Monika Jurek i Marszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza.

Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Magdaleny Nguyen-Fudali, która podziękowała za to zaszczytne wyróżnienie i wyraziła swoją dumę, mogąc reprezentować opolską Policję w stopniu generalskim.

Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości przyszedł czas na kwiaty i indywidualne życzenia, a także pamiątkowe zdjęcia. Przedstawiciele funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu opolskiego na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu złożyli pamiątkowy upominek.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

 

 

  • Zdjęcie: policjantka odbiera szable.
  • Zdjęcie: policjantka odbiera szable.
  • Zdjęcie: policjantka odbiera szable.
  • Zdjęcie: szable.
  • Zdjęcie: policjantka idzie, obok niej policjanci z szablami.
  • Zdjęcie: policjanci stojący w szeregu.
  • Zdjęcie: grupa stojąca w szeregu.
  • Zdjęcie: goście w szeregu.
  • Zdjęcie: goście w szeregu.
  • Zdjęcie: policjanci w szeregu stojący.
  • Zdjęcie: dwóch policjantów, za nimi flaga niebieska.
  • Zdjęcie: policjant przemawia do mikrofonu.
  • Zdjęcie: mężczyzna stojący w garniturze.
  • Zdjęcie: policjantka.
  • Zdjęcie: orkiestra policyjna.
  • Zdjęcie: kadra kierownicza.
  • Zdjęcie: szabla z napisem : Ojczyzna i honor na tle biało czerwonej flagi i białych róż.
  • Zdjęcie: kobieta przemawia do mikrofonu.
  • Zdjęcie: orkiestra policyjna.
  • Zdjęcie: uczestnicy zbiórki.
  • Zdjęcie: kobiety ściskają sobie ręce.
  • Zdjęcie: policjanci w szeregu.
  • Zdjęcie: mężczyzna stoi za mównicą.
  • Zdjęcie: grupa stojąca w szeregu.
  • Zdjęcie: kadra kierownicza.
  • Zdjęcie: policjantka przemawia do mikrofonu.
  • Zdjęcie: policjant dyryguje orkiestrą.
  • Zdjęcie: grupa stojąca w szeregu.
  • Zdjęcie: policjant mówi do mikrofonu.
  • Zdjęcie: policjant mówi do mikrofonu.
  • Zdjęcie: policjant grający na instrumencie.
  • Zdjęcie: sztandar.
  • Zdjęcie: policjant oddaje honor policjantce.
  • Zdjęcie: Godło, obok napis Policja.
  • Zdjęcie: policjantka odbiera kwiaty.
  • Zdjęcie: policjantka przyjmuje kwiaty.
  • Zdjęcie: policjantka odbiera kwiaty.
  • Zdjęcie: białe róże, obok flaga biało-czerwona.
  • Zdjęcie: zdjęcie grupowe.
