Uroczyste przywitanie nadinspektor Magdaleny Nguyen-Fudali Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji nadania stopnia nadinspektora Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu – Magdalenie Nguyen-Fudali. Pani Generał przyjęła gratulacje m.in. z rąk Wojewody Opolskiego Moniki Jurek i Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy. Życzenia z okazji awansu złożyli także przedstawiciele kierownictwa opolskiej Policji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, oraz zaproszeni goście.

W sali im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczystość z okazji nadania stopnia nadinspektora insp. Magdalenie Nguyen-Fudali.

Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi przez dowódcę uroczystości. Po przywitaniu gości honorowych, odczytane zostało postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadinspektora Policji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu insp . Magdalenie Nguyen-Fudali.

Następnie głos zabrał jej I Zastępca - insp. Krzysztof Buchała. Złożył on życzenia w imieniu wszystkich policjantów garnizonu opolskiego i pogratulował awansu nowej Generał, przedstawiając drogę jej kariery zawodowej.

Insp. Krzysztof Buchała wspólnie z Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Remigiuszem Sawickim i insp. Zbigniewem Stanowskim, wręczyli następnie Generał, w imieniu całej kadry kierowniczej, upominek – generalską szablę.

W imieniu gości obecnych na uroczystej zbiórce, nominacji na stopień nadinspektora Policji pogratulowali Wojewoda Opolski Monika Jurek i Marszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza.

Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp . Magdaleny Nguyen-Fudali, która podziękowała za to zaszczytne wyróżnienie i wyraziła swoją dumę, mogąc reprezentować opolską Policję w stopniu generalskim.

Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości przyszedł czas na kwiaty i indywidualne życzenia, a także pamiątkowe zdjęcia. Przedstawiciele funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu opolskiego na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu złożyli pamiątkowy upominek.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.