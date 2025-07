Posumowanie działań opolskiej Policji w pierwszym półroczu 2025 roku Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej garnizonu opolskiego, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy policjantów w pierwszym półroczu 2025 roku. Odprawie przewodniczyła Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. Podczas narady omówione zostały wyniki osiągnięte przez opolskich policjantów, w tym działania poszczególnych komend powiatowych i miejskiej oraz wydziałów i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Pani Komendant podziękowała kadrze kierowniczej, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny. Realizację szczegółowych zadań omówili Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Insp. Krzysztof Buchała odpowiedzialny za pion kryminalny, przedstawił podsumowanie działań za pierwsze półrocze 2025 roku. Od stycznia do czerwca kryminalni prowadzili prawie 7,8 tys. spraw, gdzie stwierdzono 8,3 tys. przestępstw. W charakterze podejrzanego śledczy przesłuchali prawie 3,3 tys. osób, a w trakcie prowadzonych działań, zabezpieczyli od podejrzanych ponad 25 mln zł. To nie tylko gotówka, ale również nieruchomości, luksusowe samochody oraz inne mienie ruchome. Są to środki pochodzące z przestępstw lub zabezpieczone na poczet przyszłych kar. To także rozbite grupy przestępcze, między innymi zajmujące się kradzieżami pojazdów na terenie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, czy też popełniające oszustwa „metodą na policjanta”.

Insp. Zbigniew Stanowski odpowiedzialny za logistykę omówił inwestycje zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku. To między innymi systematycznie uzupełniana flota policyjnych radiowozów, remonty budynków (zwłaszcza tych, które ucierpiały podczas ubiegłorocznej powodzi), konfiguracja ponad 250 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz modernizacja obecnie używanego, zakup wyposażenia i umundurowania specjalnego dla SPKP w ramach realizacji projektu pn. "In Service ++", a także realizacja różnego rodzaju projektów oraz współpraca w tym zakresie z samorządami i podmiotami zewnętrznymi.

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu nadkom. Szymon Wideł podsumował zagadnienia związane z pionem prewencji. Jednym z głównych priorytetów opolskiej Policji jest dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. W minionym półroczu opolscy funkcjonariusze interweniowali ponad 40 000 razy. Były to interwencje dotyczące między innymi bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Równie istotne jest bezpieczeństwo podróżujących po drogach naszego województwa. W minionym półroczu na opolskich drogach doszło do blisko 5 000 zdarzeń drogowych. Wśród nich odnotowaliśmy 216 wypadków drogowych, w których zginęło 36 osób. W wymienionym okresie w zdarzeniach drogowych rannych zostało ponad 270 osób.

W I półroczu 2025 roku funkcjonariusze SPPP w Opolu poza służbami i zabezpieczeniami wydarzeń oraz imprez sportowych, realizowanych na terenie województwa opolskiego, brali udział w zabezpieczaniu wydarzeń na terenie całego kraju m.in. związanymi z polską prezydencją w UE , 8 krajowych meczów piłkarskich, zgromadzenia oraz działania poszukiwawcze.

Dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewody Opolskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratorium Oświaty, KRUS- u i ZUS -u w styczniu 2025 roku podpisane zostało porozumienie o realizacji wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. „Opolski Bezpieczny Senior”, w ramach którego podczas 300 spotkań zostanie przeszkolonych ponad 7 000 osób. Jednocześnie ruszyła V Edycja akcji pn. „Przedszkolak ratuje” oraz Escape Truck

Narada była okazją do podsumowania dotychczasowej pracy i wyznaczenia kierunków na przyszłość.