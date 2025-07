Działania opolskich policjantów w sprawie zachowania kierującego na autostradzie A4 Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności w sprawie zachowania się kierującego mercedesem na opolskim odcinku Autostrady A4. Do licznych naruszeń prawa drogowego doszło w niedzielne popołudnie. Policjanci wykonują szereg czynności procesowych, w tym analizują zebrany materiał video i przesłuchują świadków.

Kilka minut po godzinie 19.00 w niedzielę 29 czerwca 2025 r. oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie, że autostradą A4 porusza się szary mercedes, którego kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Zagładzający informował o irracjonalnym zachowaniu kierującego polegającym m.in. na jeździe z małą prędkością po całej szerokości pasa autostrady.



Dyżurny natychmiast wysłał dwa patrole drogówki w celu ujawnienia samochodu i zatrzymania kierującego do kontroli drogowej. Policjanci kilkukrotnie monitorowali autostradę w kierunku na Katowice i Wrocław. W wyniku podjętych czynności nie ujawniono wskazanego pojazdu. W czasie patrol autostrady do opolskich policjantów zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że kierujący szarym mercedesem w wyniku swojej jazdy doprowadził do kolizji z jego samochodem, uszkadzając boczne lusterko w pojeździe.



Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu, którzy prowadzący czynności w tej sprawie, wykonują szereg czynności procesowych. Zabezpieczyli m.in. materiał video, na którym zarejestrowano jazdę mercedesa na autostradzie A4, ustalają i przesłuchują świadków zdarzenia, ustalili tożsamość kierującego, a także właściciela pojazdu. Czynności prowadzone są w zakresie art. 174 kodeksu karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.



We wtorek 1 lipca 2025 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu udali się do Małopolski, gdzie mieli przeprowadzić czynności procesowe z udziałem kierującego. Ze względu na stan zdrowia mężczyzny, który przebywa w placówce medycznej, czynności zostały przełożone na inny termin.



Apelujemy do świadków zdarzenia z autostrady A4, w tym do osób nagrywających telefonami komórkowymi lub samochodowymi wideorejestratorami o zgłoszenie się do Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Leona Powolnego 1 lub o kontakt telefoniczny pod nr tel: 47 861 25 45.