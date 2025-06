Mali ratownicy w akcji - ruszyła kolejna edycja projektu „Przedszkolak ratuje” Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Kolorowe medale, uśmiechy, ale przede wszystkim – ogromne zaangażowanie i pierwsze ważne lekcje ratowania życia. Z udziałem Wicemarszałkini Województwa Opolskiego Zuzanny Donath-Kasiury oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusza Sawickiego odbyło się spotkanie inauguracyjne w związku z kontynuacją projektu „Przedszkolak ratuje”. Potrwa on do 2027 roku i obejmie swoim zasięgiem aż osiem powiatów województwa opolskiego.

Pierwsze warsztaty, w ramach nowego projektu „Przedszkolak ratuje” odbyły się z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Krapkowicach. Maluchy z wielką ciekawością i aktywnością włączyły się w zajęcia. Zanim jednak rozpoczęła się część edukacyjna, najmłodszych uczestników oraz wszystkich zebranych powitali przedstawiciele instytucji realizujących projekt.

O jego celach i znaczeniu opowiedzieli m.in. : Wicemarszałkini Województwa Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. W wydarzeniu wzięli udział również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach mł. insp. Renata Worek.

Tuż po zakończonych warsztatach, ważnym momentem było wręczenie pamiątkowych medali i upominków dzieciom biorącym w nich udział. Medale wręczyli wspólnie: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki, Wicemarszałkini Zuzanna Donath-Kasiura oraz dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji Ireneusz Podolak.

Projekt „Przedszkolak ratuje” to praktyczna edukacja skierowana do 5- i 6-latków. Jego głównym celem jest przygotowanie najmłodszych do odpowiedzialnego reagowania w sytuacjach zagrożenia – w domu, w przedszkolu, na ulicy czy w kontaktach z nieznajomymi. Dzieci uczą się m.in . jak prawidłowo powiadomić służby ratunkowe, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w prostych przypadkach, czy też tego jak rozpoznawać i unikać zagrożeń.

Warsztaty mają formę dopasowaną do wieku uczestników. Całość prowadzona jest w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób, tak aby wiedza była nie tylko przyswajana, ale i zapamiętywana jako coś naturalnego.

Projekt "Przedszkolak ratuje" (o którym więcej można przeczytać w linku) swoim zasięgiem obejmuje powiaty: krapkowicki, strzelecki, głubczycki, opolski, oleski, kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki i namysłowski. Potrwa do 2027 roku, a realizowany będzie przez profilaktyków policyjnych w ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi i edukacyjnymi. To inwestycja w bezpieczeństwo, która może w przyszłości uratować życie. Bo im wcześniej dzieci nauczą się właściwego reagowania, tym większe bezpieczeństwo zyskają one same, ich bliscy i całe społeczeństwo.