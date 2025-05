Zatrzymany za uprawę znacznej ilości konopi i posiadanie sprzętu do ich wytwarzania Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Wspólna praca policjantów Wydziału dw. Przestępczością Narkotykową KWP w Opolu i brzeskiej Policji doprowadziła do zlikwidowania plantacji marihuany i zatrzymania 37-latka. Mężczyzna jest podejrzany o uprawę znacznej ilości środków odurzających i posiadanie sprzętu do ich wytwarzania. W jego domu funkcjonariusze ujawnili ponad 6 kilogramów marihuany i zabezpieczyli prawie 300 krzewów konopi innych niż włókniste na różnym etapie wzrostu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci kryminalni z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Opolu i Komendy Powiatowej Policji w Brzegu uzyskali informacje, że w jednym z domów na terenie Wrocławia prowadzona jest domowa plantacja marihuany. Policjanci sprawdzili miejsca, w których podejrzewany mógł uprawiać konopie inne niż włókniste. Kiedy dotarli do jego domu, który znajdował się jeszcze w budowie, ich przypuszczenia się potwierdziły. Mężczyzna jedno z pomieszczeń na poddaszu przeznaczył na uprawę. W nim śledczy ujawnili blisko 300 krzewów konopi w różnym stadium wzrostu. Rośliny znajdowały się w specjalnie przygotowanych namiotach, które były wyposażone w urządzenia zapewniające roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Ponadto kryminalni ujawnili ścięte już krzewy, które były rozwieszone do suszenia. W ten sposób zabezpieczyli kolejne 6 kg narkotyków.

37-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 6 kilogramów konopi indyjskich, a także prawie 300 krzewów konopi innych niż włókniste w różnym stadium wzrostu.

Podejrzanemu przedstawiono zarzut uprawy znacznej ilości konopi indyjskiej i posiadania urządzeń służących do nielegalnej uprawy środków odurzających. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki Zachód sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

