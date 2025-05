Opolscy policjanci odnaleźli 11-letnią dziewczynkę Data publikacji 15.05.2025 Powrót Drukuj Opolscy policjanci zakończyli szeroko zakrojone poszukiwania 11-latki. Kryminalni, po niespełna 30 godzinach poszukiwań, odnaleźli nastolatkę w jednym z mieszkań na terenie Żor. Podczas wykonywanych czynności policjanci zatrzymali na terenie województwa śląskiego 24-letniego mężczyznę, w którego towarzystwie miała przebywać dziewczynka, kiedy trwały jej poszukiwania. Mężczyzna został doprowadzony do strzeleckiej komendy. Czynności w sprawie trwają.

We wtorek (13.05) strzeleccy policjanci otrzymali informację o zaginięciu 11-letniej Patrycji, mieszkanki powiatu strzeleckiego. Dziewczynka nie wróciła do domu po wizycie u dziadków, a ostatni raz była widziana o godz. 12.30 w miejscowości Dziewkowice. Od tego momentu nastolatka nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Strzeleccy policjanci natychmiast po otrzymaniu informacji o zaginięciu dziecka rozpoczęli działania poszukiwawcze. Dla policjantów został ogłoszony alarm. W poszukiwania zaangażowani zostali policjanci zarówno pionu prewencji, jaki i pionu kryminalnego. Funkcjonariusze analizowali zapisy z monitoringów, patrolowali ulice, sprawdzali m.in. tereny dworców kolejowych i autobusowych, galerii handlowych, a także miejsca gromadzenia się młodych ludzi. Policjanci sprawdzali również lasy oraz ogródki działkowe. Kryminalni analizowali szereg docierających do nich informacji i wykonywali szeroko zakrojone czynności operacyjne. Wszystko po to, aby ustalić, gdzie przebywa zaginiona dziewczynka. W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli również policjanci z Czech, którzy monitorowali przejścia graniczne, tak by dziewczynka nie opuściła granic kraju.

By dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, opolska Policja opublikowała wizerunek zaginionej dziewczynki w mediach. 14 maja, w godzinach popołudniowych uruchomiono system Child Alert. To procedura natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych środków przekazu. W ten sposób wiadomość o poszukiwaniach dziewczynki obiegła cały kraj.

Podczas akcji poszukiwawczej funkcjonariusze wykorzystywali nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. W działaniach, mających na celu odnalezienie 11-letniej Patrycji zaangażowano również psy policyjne Komendy Głównej Policji oraz psy ratunkowe OSP Skarbimierz, wyszkolone do szukania osób zaginionych w terenie, jak i w gruzach. Zwierzęta przez kilkanaście godzin, w wymagających i trudno dostępnych dla ludzi miejscach, szukały tropu za zaginioną dziewczynką.

Strzeleckich policjantów w odnalezieniu zaginionej nastolatki wspierali również inni funkcjonariusze. W poszukiwaniach pomagali mundurowi z jednostki miejskiej oraz jednostek powiatowych garnizonu opolskiego, wielu wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Katowicach i Łodzi oraz policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Szereg czynności wykonali również funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Policjantów wspierali również strażacy z ochotniczych i państwowych jednostek pożarnych oraz zaniepokojeni losem dziewczynki mieszkańcy Opolszczyzny.

Wszystkie te czynności doprowadziły do ustalenia wizerunku, a następnie tożsamości mężczyzny, w towarzystwie którego ostatni czas była dziewczynka. Na podstawie zebranych informacji strzeleccy śledczy ustalili również miejsce pobytu mężczyzny. 24-latek został zatrzymany przez strzeleckich kryminalnych w czwartek (15.05) o godz. 4.00 w jednym z zakładów pracy na terenie województwa śląskiego. Następnie o godz. 5.00 policjanci odnaleźli 11-letnią Patrycję, w jednym z mieszkań w Żorach. Jak wynika ze wstępnych informacji policjantów, życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziewczynka trafiła już pod opiekę matki. O dalszych czynnościach z jej udziałem będzie decydował sąd.

24-latek został zatrzymany i doprowadzony do strzeleckiej komendy. Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do jego spotkania z 11-latką, od kiedy się znają i co się działo, kiedy dziewczynka była w jego towarzystwie. Zebrany materiał dowodowy zadecyduje o charakterze dalszych czynności z udziałem 24-latka.

Film działania poszukiwawcze Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik działania poszukiwawcze (format mp4 - rozmiar 12.23 MB)