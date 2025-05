Działania policjantów dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – zatrzymane uprawnienia za prędkość i nietrzeźwy kierujący z zakazem Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Tylko w przeciągu ostatnich dwóch dni, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 8 kierującym ich uprawnienia za nadmierną prędkość w obszarze zabudowanym. Ich działania to również zatrzymany 22-letni obywatel Ukrainy, który po tym jak nie zatrzymał się do policyjnej kontroli próbował uciekać. Po jego zatrzymaniu okazało się, że posiada on dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez sąd i jest nietrzeźwy. Teraz za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Tylko w ciągu dwóch dni policjanci opolskiej drogówki zatrzymali 8 kierującym ich uprawnienia za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o minimum 51 km/h w obszarze zabudowanym.

Niechlubny rekordzistą w tych dniach okazał się 19-letni kierujący oplem. Młody mężczyzna na terenie gminy Łubniany pędził z prędkością 113 km/h w miejscu, gdzie obowiązuję ograniczenie do 50. W trakcie kontroli okazało się, że kierujący podlega pod drogową recydywę, ponieważ w przeciągu ostatnich dwóch lat popełnił już podobne wykroczenie związane ze znacznym przekroczeniem prędkości. Dlatego dla 19-latka kontrola zakończyła się mandatem karnym w wysokości 4 000 złotych, 14 punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Z kolei 8 maja, po godzinie 19.00, policjanci prowadzili kontrole na obwodnicy północnej Opola. Wtedy to dali wyraźny znak do zatrzymania się kierującemu dostawczym iveco. Siedzący za kierownicą samochodu mężczyzna najpierw zwolnił, a następnie wymijając policjanta przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za kierowcą. Po chwili skutecznie zajechali mu drogę i zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 22-letni obywatel Ukrainy, który posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych wydane przez sąd. W trakcie dalszej kontroli okazało się również, że jest on nietrzeźwy. Badanie trzeźwości wskazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W samochodzie z kierującym przebywał również pasażer, który był trzeźwy i posiadał uprawnienia. Jak przekazał policjantom, nie był świadomy, że jego kierowca jest pijany i ma zakazy prowadzenia pojazdów. 22-latek został zatrzymany i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty niestosowania się do decyzji sądu, nie zatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pod wpływem alkoholu. Za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Pamiętajmy również, że 14 marca 2024 r. wszedł w życie przepis, mówiący o zaostrzeniu kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Osoba, która zdecyduje się na jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, musi liczyć się z utratą swojego samochodu. Przepis ten jest nowym narzędziem do walki z nietrzeźwymi kierującymi.



Zgodnie z artykułem 44 b kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, orzeka się przepadek jego równowartości. Przepadek będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;

w wydychanym powietrzu; sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów - lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających;

nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:

a) był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem;

b) znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Film nagranie z wideorejestratora Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik nagranie z wideorejestratora (format mp4 - rozmiar 7.16 MB)