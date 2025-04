Działania „Prędkość” – zatrzymany nietrzeźwy i pod wpływem narkotyków kierowca, który próbował uciekać przed policjantami Data publikacji 18.04.2025 Powrót Drukuj W trakcie czwartkowych działań „Prędkość” policjanci z opolskiego wydziału ruchu drogowego prowadzili na terenie powiatu kontrole pod kątem nadmiernej prędkości. Mundurowi skontrolowali ponad 200 kierowców i ujawnili ponad 150 wykroczeń związanych z prędkością. 2 kierującym zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto zatrzymali po pościgu 23-letniego kierowcę volkswagena, który kierował w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków, a także posiadał amfetaminę.

17 kwietnia odbyły się wojewódzkie działania pn. „Prędkość”. W akcję zaangażowani byli również policjanci ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, którzy sprawdzali, z jaką prędkością poruszają się kierujący samochodami po terenie powiatu.

W trakcie działań policjanci skontrolowali ponad 200 kierowców. W 153 przypadkach powodem kontroli była nadmierna prędkość. W związku z popełnionymi wykroczeniami policjanci nałożyli 149 mandatów karnych oraz zatrzymali uprawnienia 2 kierującym, którzy o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym przekroczyli prędkość.

Do tak znaczącego przekroczenia prędkości doszło w gminie Dąbrowa, gdzie 39-latek kierujący volkswagenem jechał z prędkością 108 km/h. Kontrola drogowa dla kierującego zakończyła się zatrzymaniem na 3 miesiące prawa jazdy, mandatem w wysokości 1 500 złotych oraz 13 punktami karnymi.

W trakcie działań, w miejscowości Krasiejów, policjanci zareagowali na kierującego volkswagenem, który poruszał się z nadmierną prędkością. Kiedy funkcjonariusze wydali mu polecenie do zatrzymania, kierowca wyminął ich i zaczął uciekać. Policjanci z Opola ruszyli za nim w pościg, który po chwili zakończył się, kiedy uciekający kierowca najechał na drzewo. W trakcie czynności okazało się, co był przyczyną próby uniknięcia kontroli. 23-letni kierowca był nietrzeźwy i pod wpływem narkotyków. Badanie trzeźwości wskazało ponad promil alkoholu w organizmie, a kontrola narkotesterem wykazał środki odurzające w organizmie mężczyzny. Dodatkowo policjanci ujawnili przy kierującym amfetaminę.



23-latek został zatrzymany. Została mu pobrana krew na zawartość alkoholu i środków odurzających. Zatrzymany usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pod wpływem alkoholu oraz posiadania narkotyków. Za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia, wieloletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także wysoka grzywna.