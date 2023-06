Seria zatrzymań - rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca miliony metodą "na wnuczka" Data publikacji 20.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opola rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami typu "na wnuczka". Zajmujący się to sprawą funkcjonariusze podejrzewają, że tylko od początku roku członkowie gangu wyłudzili 1 500 000 złotych. Policjanci zatrzymali lidera grupy, 24-letniego Jana Ł. To on miał organizować i zarządzać całym przestępczym procederem. Akcja zatrzymań odbyła się jednocześnie w kilku miejscach w Polsce. Wzięli w niej udział również policyjni kontrterroryści. 6 zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Z policyjnych materiałów jasno wynika, że osoby te tworzyły kompletną grupę przestępczą, specjalizującą się w oszustwach metodą "na wnuczka/na policjanta".

Na początku stycznia 2023 roku seniorka z Opola odebrała bardzo niepokojący telefon. Mężczyzna, z którym rozmawiała, powiedział, że jest funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji. Twierdził, że trwa policyjna akcja wymierzona w szajkę złodziei. Kobieta, aby uchronić swoje oszczędności, musi współpracować. To był tak naprawdę początek scenariusza oszustów. Niestety, w tym przypadku mieszkanka Opola przekazała przestępcom swoją kartę bankomatową i podała numer PIN. Straciła 22 000 złotych - wszystko, co miała.

Informacja o tym oszustwie trafiła do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zajęli się nim policjanci ze specjalnego zespołu zwalczającego przestępczość metodą "na policjanta/na wnuczka". Funkcjonariusze ze wszystkich województw w całej Polsce współpracują ze sobą, aby rozbijać takie grupy. Tak też było w tym wypadku. Policjanci krok po kroku zdobywali dodatkowe informacje. Ich wiedza na temat osób zamieszanych w to oszustwo była coraz większą. Szybko okazało się, że mamy do czynienia z większą grupą. Zakres ich działalności i skala oszustw były na tyle duże, że w grę wchodziła już współpraca międzynarodowa. Działania poszczególnych członków grupy bywały koordynowane właśnie z terytorium Niemiec. Tam również grupa mogła popełniać przestępstwa.

Zanim kryminalni z Opola przystąpili do finalnej realizacji i rozbicia grupy, zatrzymany został tzw. odbierak. Jego zadanie polega na przejęciu wyrzuconych pieniędzy lub odebraniu ich od ofiary, i przekazaniu dalej. Pod koniec maja 2023 roku, 32-latek wpadł niemal na gorącym uczynku. Zatrzymali go policjanci z Rzeszowa godzinę po popełnionym oszustwie. Mężczyzna nie zdążył przekazać zrabowanych pieniędzy - miał jeszcze w swojej saszetce całą kwotę.

Celem policjantów był jednak lider i organizator całego przestępczego procederu. Po zebraniu materiału dowodowego - gdy wina podejrzewanych nie budziła już wątpliwości - kryminalni postanowili zatrzymać członków grupy. Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu, przy współpracy z funkcjonariuszami Policji z Berlina i realizacji koordynowanej przez Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP, zatrzymali 6 członków grupy, w tym ich lidera.

Kilkudziesięciu policjantów było zaangażowanych w akcję zatrzymań. Wsparcia udzielili policyjni komandosi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu i Krakowie. Skuteczna realizacja była możliwa również dzięki pomocy kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zatrzymania miały miejsce we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Świebodzicach. Ci, do których policjanci zapukali tego dnia, byli zupełnie zaskoczeni ich widokiem. To 2 kobiety w wieku 19 i 23-lat oraz 4 mężczyzn od 21 do 52-lat.

Policjanci udowodnili liderowi grupy - 24-letniemu Janowi Ł. - udział w co najmniej 9 oszustwach - i to tylko od początku 2023 roku. Jak ustalili pracujący nad tą sprawą policjanci, razem z pozostałymi członkami gangu, miał do podziału ponad 1 500 000 złotych pochodzących z przestępstw. Na taką kwotę zostali oszukani seniorzy. Wszystko w niespełna pół roku działalności grupy. Zatrzymani nie gardzili również biżuterią i innymi kosztownościami. Policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych ponad 220 000 złotych w gotówce, 2 luksusowe zegarki oraz porsche za blisko 150 000 złotych.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Opolu. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Jan Ł. odpowie za kierowanie taką grupa, i grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Zatrzymani członkowie grupy zostali tymczasowo aresztowani. Z policyjnych materiałów jasno wynika, że osoby te tworzyły kompletną grupę przestępczą, specjalizująca się w oszustwach metodą "na wnuczka/na policjanta".