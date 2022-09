Dwa nieprawidłowe wyprzedzania, 2 000 złotych mandatu i 25 punktów karnych - zarejestrowali to policjanci z grupy SPEED

Policjanci z oleskiej grupy SPEED zarejestrowali dwa poważne wykroczenia kierującego renaultem, a wszystko to na dystansie niespełna 300 metrów. Według obowiązujących od 17 września nowych przepisów, skutkowało to nałożeniem łącznie 25 punktów karnych i mandatem w kwocie 2 000 złotych. Teraz 30-latek z powiatu kluczborskiego chcąc usiąść za kierownicą będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Aby uniknąć dotkliwych kar recepta jest prosta - to przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.