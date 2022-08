Nowe policyjne motocykle na drogach naszego województwa Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz komendy powiatowej w Kędzierzynie - Koźlu otrzymali nowoczesne motocykle do patrolowania dróg. BMW R 1250 RT są oznakowane oraz dodatkowo wyróżnione wyrazistymi, odblaskowymi malowaniami. Jest też na nich nasze motto "Pomagamy i chronimy". Zakup motocykli zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach - motocykle dla służby ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Policjanci z Opola i Kędzierzyna-Koźla otrzymali po 2 nowoczesna motocykle do patrolowania dróg naszego województwa. Nowe maszyny to BMW R 1250 RT. Jednoślad, znany w wersji cywilnej wielu użytkownikom, zasilany jest 2-cylindrowym bokserem o pojemności 1254 cm3. Silnik daje kierującemu do wykorzystania 136 koni mechanicznych, moment obrotowy o wartości 143 Nm.

Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobowa, miejsce pasażera zajmuje zintegrowany kufer z centralą radiową. Zupełnie nowe malowanie, wzbogacone o wiele elementów odblaskowych, sygnały uprzywilejowania LED z przodu i z tyłu barwy niebieskiej i czerwonej. W wyposażeniu znajdziemy podgrzewane manetki, siedzenia oraz inne elementy poprawiające komfort podróżowania. Wszystko to sprawia, że motocykl ten w sytuacjach awaryjnych, na zakorkowanych miejskich ulicach, skutecznie i szybko dojedzie na miejsce.

Ostatnio 2 takie motocykle trafiły do Nysy. Opolscy policjanci, w tym roku mają otrzymać jeszcze 14 takich maszyn, które trafią do poszczególnych komend powiatowych naszego garnizonu.

