Kierowco - włącz myślenie!

Policjant drogówki, będąc w czasie wolnym od służby zauważył kierowcę ciężarówki, jadącego drogą wojewódzką 426, który rażąco łamał przepisy drogowe. Kierujący zestawu ważącego kilkanaście ton wyprzedzał inny pojazd nie tylko na odcinku drogi, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania, ale również na przejściu dla pieszych. Dodatkowo nie zastosował się do znaku poziomego P-4 czyli „linii podwójnej ciągłej”. Całość zdarzenia zarejestrowała kamera umieszczona w pojeździe policjanta.

Kilka dni później policjant ponownie natknął się na tę samą ciężarówkę na drodze wojewódzkiej 426. Jej kierowca również złamał przepisy ruchu drogowego, wyprzedzając inne pojazdy na skrzyżowaniach, przejściu dla pieszych oraz przekraczając linię podwójną ciągłą. Zachowanie kierującego pojazdem ciężarowym również zostało zarejestrowane przez kamerę w samochodzie mundurowego.

Oba nagrania trafiły już do funkcjonariuszy ze strzeleckiego zespołu do spraw wykroczeń. W sprawie trwają czynności wyjaśniające. W chwili obecnej trwa ustalanie tożsamości kierowcy ciężarówki. Za zbieg wykroczeń, zarówno w pierwszym jak i drugi filmie, kierowcy ciężarówki grozi mandat karny w kwocie do 6.000 zł oraz 10 puntów karnych. Jeśli sprawcą wykroczeń w obu przypadkach jest ten sam kierowca grozi mu mandat karny w wysokości nawet 12.000 zł oraz 20 punktów karnych.

Opolska Policja uruchomiła specjalną skrzynkę kontaktową e-mail dla osób, które nie godzą się z agresją na drodze i brakiem poszanowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na adres problemdrogowy@op.policja.gov.pl można zgłaszać przejawy łamania prawa ze strony uczestników ruchu drogowego. Materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. Z kolei wykroczenia związane np. notorycznym nieprawidlowym parkowaniem bądź przekraczaniem dopuszczalnej prędkości w naszej okolicy można zgłaszać poprzez aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.91 MB)