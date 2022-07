11 kilogramów narkotyków nie trafiło na czarny rynek Data publikacji 27.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jednym z ważnych zadań policjantów jest zwalczanie przestępczości narkotykowej. W pierwszym półroczu 2022 roku kluczborscy funkcjonariusze zrealizowali kilkadziesiąt spraw narkotykowych, w których zabezpieczyli łącznie blisko 11 kilogramów różnego rodzaju niedozwolonych substancji. Ich czarnorynkowa wartość sięga 300 000 złotych. W prowadzonych przez policjantów sprawach, sąd na wniosek prokuratora w stosunku do 4 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Za posiadania narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Gdy w grę wchodzi znaczna ilość, kara rośnie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej jest jednym z głównych przedsięwzięć realizowanych w codziennej służbie, przez kluczborskich policjantów. W zwalczanie tego procederu zaangażowani są głównie funkcjonariusze pionu kryminalnego z komórek ds. zwalczania przestępczości narkotykowej, ale także mundurowi z ogniwa patrolowo - interwencyjnego, policjanci z jednostek terenowych (Byczyna, Wołczyn) oraz przewodnik ze swoim psem służbowym.

W minionym półroczu na terenie powiatu kluczborskiego łącznie stwierdzono 28 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Skuteczna walka z przestępczością narkotykową na terenie naszego powiatu, nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy z policjantami z innych jednostek. W efekcie prowadzonych działań policjanci w ciągu 6 miesięcy zabezpieczyli blisko 11 kilogramów różnego rodzaju narkotyków !

Były to między innymi: amfetamina, marihuana, krzewy konopi indyjskich, tabletki ecstazy, czy też LSD. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza kwotę 300 tys.zł.

Wielu podejrzanych odpowie za posiadanie niewielkich ilości narkotyków, jednak w tym gronie są też tacy, którzy posiadali znaczne ilości niedozwolonych substancji oraz odpowiednie narzędzia i przedmioty służące do rozdrabniania, wyrobu czy porcjowania. Oni usłyszeli dodatkowe zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu narkotyków.

W prowadzonych przez naszą jednostkę dochodzeniach czy też śledztwach, sąd na wniosek prokuratora w stosunku do czterech podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu, natomiast w sprawach kilkunastu innych podejrzanych prokurator wnioskował o dozór policji. Za posiadania narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Gdy w grę wchodzi znaczna ilość, kara rośnie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.