Chciał zainwestować w kryptowaluty - stracił ponad 50 tysięcy złotych

Data publikacji 30.06.2022 Mieszkaniec powiatu strzeleckiego chciał zainwestować w kryptowaluty na popularnej platformie internetowej. Posłuchał oszustów podających się za pracowników giełdy i zainstalował na swoim komputerze polecone oprogramowanie, które miało zweryfikować jego dane osobowe niezbędne do założenia konta bankowego. Po instalacji aplikacji nie miał już jednak możliwości na wykonywanie żadnych transakcji. W ten sposób 53-latek stracił ponad 50.000 zł.

Kryptowaluta to wirtualna waluta, określana przez niektórych mianem „cyfrowego złota”. Coraz więcej ludzi, skuszonych perspektywą szybkiego zysku, decyduje się na inwestowanie w kryptowaluty na popularnych platformach internetowych. Jak każda inwestycja na giełdzie, niesie to ze sobą spore ryzyko. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że w Internecie bardzo często można spotkać oszustów, którzy bez skrupułów wykorzystują niewielkie doświadczenie inwestorów. Przekonał się o tym mieszkaniec powiatu strzeleckiego.

53-letni mężczyzna chciał zainwestować w kryptowaluty na popularnej platformie internetowej. Z mężczyzną skontaktowali się rzekomi pracownicy tej platformy, którzy doradzali mężczyźnie jak zainwestować wirtualne pieniądze. Dodatkowo przedstawiciel giełdy zaproponował 53-latkowi zainstalowanie na swoim komputerze aplikacji, która pozwoli zweryfikować dane osobowe, niezbędne do założenia konta bankowego, gdzie bezpiecznie będzie można gromadzic kryptowaluty. 53-latek postępował zgodnie z instrukcjami. Po instalacji wskazanego oprogramowania mężczyzna nagle stracił możliwość inwestowania i wypłaty pieniędzy. Wszystko okazało się oszustwem. W ten sposób mieszkaniec powiatu strzeleckiego stracił blisko 52.000 zł.

Strzeleccy policjanci przypominają o czym warto pamiętać, aby nie paść ofiarą oszustów podczas transakcji internetowych: