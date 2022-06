Zabezpieczamy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

Jak co roku zabezpieczamy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Od piątku do poniedziałku, nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa, czuwają funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji jak i kryminalni. Wszystko po to, aby tegoroczne koncerty dostarczyły tylko pozytywnych emocji miłośnikom muzyki.