Nyscy policjanci na festynie charytatywnym

Każda okazja jest dobra do tego by nyscy policjanci mogli rozmawiać o bezpieczeństwie. Tym razem włączyliśmy się w festyn charytatywny dla Kai zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Łambinowicach. Przy naszym stoisku na uczestników czekały materiały profilaktyczne, a najmłodsi skorzystali z okazji, by zobaczyć jak to jest za kierownicą radiowozu. Ponadto poznali umiejętności psa służbowego. Całą imprezę towarzyszyła nam maskotka policyjna Policuś.