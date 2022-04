V Wojewódzki Turniej Klas Mundurowych Województwa Opolskiego Data publikacji 25.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uczniowie klas policyjnych, strażackich, wojskowych i penitencjarnych rywalizowali o tytuł ,,Klasy Mundurowej 2022 roku”. Wszystko w ramach ,,V Turnieju Klas Mundurowych Województwa Opolskiego”. Organizatorami imprezy byli Komenda Miejska Policji w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Po latach przerwy związanej z pandemią koronawirusa, uczniowie klas mundurowych województwa opolskiego wreszcie mogli ponownie przystąpić do wojewódzkiego turnieju klas mundurowych. Wśród 10 drużyn z całego województwa, szkoły reprezentowali uczniowie klas policyjnych, strażackich, wojskowych i penitencjarnych. Czteroosobowe reprezentacje rywalizowały o tytuł klasy roku, zdobywając punktu indywidualnie w czterech konkurencjach.

Najpierw uczniowie rozwiązywali test wiedzy o społeczeństwie i służbach mundurowych. Kolejnymi konkurencjami były test sprawności fizycznej i scenki rodzajowe z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Ostatnią część stanowiły zawody strzeleckie. Podsumowanie punktów drużynowych pozwoliło na wyłonienie najlepszej klasy. Uczniowie klasy strażackiej z Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie nie mieli sobie równych. Zdobywając 500 punktów stanęli na podium zajmując 1 miejsce.

Celem turnieju było promowanie służb mundurowych. Turniej był okazją do zmierzenia się z testem sprawności fizycznej, który jest odwzorowaniem toru jaki musi przejść w określonym czasie kandydat do służby w Policji. To także dobra okazja, aby młodzi ludzie z pasją do munduru mogli się poznać, wymienić doświadczeniami i rywalizować o tytuł najlepszej klasy.

Dyplomy, puchary i medale wyróżnionym reprezentacjom wręczył Komendant Miejski Policji w Opolu – mł. insp. Rafał Drozdowski wspólnie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – st. bryg. Leszkiem Koksanowiczem oraz dyrektorem Zerspołu Szkół im. józefa Warszewicza w Prószkowie – Dariuszem Sobków.

Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w wyborze drogi zawodowej w mundurze.