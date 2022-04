Służymy zgodnie z hasłem Pomagamy i Chronimy Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w swojej codziennej służbie podejmują liczne interwencje, ścigają przestępców, czy też sprawców wykroczeń. Jednak to nie wszystko. W myśl hasła #POMAGAMYiCHRONIMY, wspieramy także tych, którzy są w potrzebie. Warto dodać, że nasi policjanci biorą również aktywny udział z życiu miasta i powiatu.

Bycie policjantem to nie zawód, tylko służba i wcale nie należy do najłatwiejszych. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością i poświęceniem. Nasi funkcjonariusze, na terenie powiatu, codziennie podejmują blisko 30 interwencji, związanych z drobnymi kradzieżami, przez kolizje i wypadki, a kończąc na poważnych przestępstwach. Jednak służba w Policji to nie tylko interwencje kończące się wyciąganiem konsekwencji prawnych. Często zdarza się, że to policjanci jako pierwsi są na miejscu i udzielają pomocy. Dwie takie sytuacje miały miejsce pod koniec marca.

Kryminalni w trakcie służby, zauważyli słup dymu nad jednym z osiedli Kędzierzyna-Koźla. Natychmiast ruszyli z pomocą. Okazało się, że płonęła altana ogrodowa. Na miejscu nie było jeszcze żadnych służb ratunkowych, a właściciele sami próbowali ugasić pożar. Niestety ich wysiłki były niewystarczające. Policjanci natychmiast ruszyli do działania. Pożar zagrażał życiu właścicieli, dlatego funkcjonariusze ewakuowali ich do tzw. bezpiecznej strefy. Zabezpieczyli samochody, które znajdowały się w pobliżu. Zauważyli w objętej ogniem altanie kilka butli z gazem. Kryminalni bez wahania weszli do płonącego pomieszczenia i wynieśli butle. Niestety jeden z naszych policjantów w trakcie akcji uległ poparzeniu.

Kilka dni temu policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki zostali poinformowani przez jednego z przechodniów, o tym że w pobliżu dworca PKP ktoś zasłabł i upadł. Mundurowi będąc w pobliżu, natychmiast pobiegli we wskazane miejsce. Zobaczyli leżącego na ziemi młodego mężczyznę oraz dwóch kierowców autobusów miejskich, którzy jako pierwsi zauważyli człowieka w potrzebie. Funkcjonariusze udzielili nieprzytomnemu 27-latkowi niezbędnej pomocy. Zadbali także o jego komfort termiczny, owijając go specjalnym kocem termicznym. Policjantom udało się przywrócić jego świadomość. Do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce karetki pogotowia, funkcjonariusze sprawowali nad nim opiekę.

Policjanci z naszej jednostki biorą także aktywny udział w życiu miasta. W miniony weekend został zorganizowany "X Otwary Memoriał Pływacki Ku Czci św. Jana Pawła II Olimpiad Specjalnych". Do ponad 26 tys. basenów przepłyniętych przez uczestników, swoją cegiełkę dołożyli również nasi policjanci. Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla uczestniczą także w regularnie organizowanym Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych w ramach Global Virtual Torch Run, wyrażając tym samym wsparcie oraz integrację z osobami niepełnosprawnymi.

Służba w Policji jest co prawda obciążona dużą odpowiedzialnością i wieloma obowiązkami, ale przynosi także wiele satysfakcji. Z całą pewnością można też powiedzieć, że nie jest nudna i monotonna. Tutaj każdy dzień jest inny i przynosi nowe doświadczenia.