Oddali hołd współtwórcy polskiej Policji w rocznicę jego śmierci

24 marca przypada 63. rocznica śmierci inspektora PP Wiktora Ludwikowskiego. Aby uczcić jego pamięć Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Hubertem Adamkiem spotkali się z rodziną współtwórcy polskiej Policji i zapalili znicz na jego grobie.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Hubertem Adamkiem spotkał się z rodziną insp. Wiktora Ludwikowskiego. W 63. rocznicę jego śmierci uczcili pamięć zmarłego. Komendanci w towarzystwie członka rodziny udali się na kozielski cmentarz, aby oddać hołd i zapalić znicze na grobie zasłużonego dla Polski policjanta, który został tam pochowany.

Wiktor Ludwikowski urodził się 23 kwietnia 1886 r. we Lwowie. Był twórcą polskiej Policji przedwojennej, ojcem daktyloskopii i wybitnym kryminologiem. Jego podręczniki służyły wielu pokoleniom policjantów. Jako przedstawiciel polskiej Policji, współtworzył struktury Interpolu. Był pierwszym Komendantem Okręgowym Policji w Wielkopolsce. W 1926 roku objął funkcję Komendanta Policji w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej, działał w podziemiu i był organizatorem Straży Obywatelskiej, walczącej z okupantem. Gdy wojna dobiegła końca osiedlił się w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zmarł w 1959 roku.

Dla upamiętnienia zasług insp. Wiktora Ludwikowskiego jego imieniem został nazwany w 2016 roku most na Odrze w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to jedyny most w Polsce noszący imię policjanta. W roku 2018 jego imię nadano także sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a w 2019 roku został patronem wielkopolskich policjantów.