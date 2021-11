Policyjny dron na straży bezpieczeństwa w ruchu drogowym Data publikacji 12.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnemu i nowoczesnemu sprzętowi, policjanci mogą szybciej reagować na zagrożenia jakie pojawiają się na naszych drogach. W tym celu, oprócz laserowych mierników prędkości i nieoznakowanych radiowozów wykorzystujemy policyjne drony. Wyposażone w precyzyjną kamerę rejestrują wykroczenia popełniane w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Policjanci ruchu drogowego w codziennej służbie do dyspozycji mają ręczne mierniki prędkości, oznakowane i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory, a także urządzenia do badania stanu trzeźwości. Dbają o bezpieczeństwo na naszych drogach i nie pobłażają tym, którzy lekceważą prawo.

Od kilku miesięcy opolscy funkcjonariusze dysponują również policyjnym dronem. Jest on wykorzystywany do wsparcia działań operacyjno – rozpoznawczych i poszukiwawczo – ratowniczych, a także rejestracji działań policyjnych. Oprócz powiatu opolskiego sprzęt jest wykorzystywany również w działaniach powiatowych.

Dron pozwala mundurowym monitorować odcinki dróg, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, a w tym do wypadków drogowych. Tam gdzie trudno w inny sposób zarejestrować rażące wykroczenia, do działania wkracza dron. Wykorzystywany w całym województwie jeszcze nie raz będzie monitorował odcinki brzeskich dróg. Dlatego kierowco pamiętaj, że pośpiech i brak uwagi jest złym doradcą na drodze. Powoduje niebezpieczne sytuacje dla wszystkich użytkowników dróg i naraża Cię na niepotrzebne konsekwencje karne.

Film działania z dronem Brzeg, Grodków Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik działania z dronem Brzeg, Grodków (format mp4 - rozmiar 15.73 MB)