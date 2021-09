Wybierając się do lasu pomyśl o swoim bezpieczeństwie Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczął się sezon na zbieranie grzybów. Dla wielu to sposób na aktywny odpoczynek i hobby, jednak wybierając się do lasu zawsze powinniśmy pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Warto powiadomić bliskich, gdzie idziemy i kiedy zamierzamy wrócić. Zawsze zabierajmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią. Dzięki niemu, w razie potrzeby, będziemy mogli wezwać pomoc. Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie natychmiast zaalarmujmy policjantów.

Zbieranie grzybów to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu i aktywny odpoczynek na łonie natury. Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że nie każdy kto idzie do lasu, potrafi sprawnie się po nim poruszać. Służby ratunkowe każdego roku poszukują zaginionych grzybiarzy.

Dlatego wybierając się do lasu należy pamiętać o kilku ważnych dla naszego bezpieczeństwa rzeczach:

- pierwszą jest pozostawienie informacji bliskim, o tym gdzie idziemy i o której godzinie mamy zamiar wrócić do domu,

- jeśli nie znamy lasu zbyt dobrze nie wybierajmy się na grzyby sami. Zabierzmy ze sobą kogoś, kto zna miejsce, w które idziemy, ważne też by nie oddalać się od siebie,

- kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie lepiej nie odchodźmy zbyt daleko od drogi, w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną,

- pamiętajmy także o latarkach i elementach odblaskowych, dzięki nim po zapadnięciu zmroku będziemy lepiej widoczni. Najlepiej jednak wybierać się do lasu o takiej porze kiedy mamy pewność, że zdążymy jeszcze przed zmrokiem wrócić do domu,

- należy zabrać ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się przydatny w sytuacjach kryzysowych,

- zbierajmy grzyby tylko jadalne, a jeśli nie mamy pewności co do rodzaju grzybów jakie zebraliśmy, po powrocie sprawdźmy je w najbliższym punkcie sanepidu.

Ponadto:

- udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy swój samochód, pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym oraz bezpiecznym miejscu,

- nie pozostawiajmy w pojeździe w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów (nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów).

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie natychmiast zaalarmujmy policjantów.