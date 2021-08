Nasza policjantka zdobyła złoto w drużynowych Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym Kobiet Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz Elżbieta Mach-Piwowar z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wraz ze swoimi koleżankami zdobyła drużynowo złoty medal na Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym Kobiet. Zawody tym razem odbyły się w holenderskim Almere. To drugi złoty medal tej rangi w historii polskiego wędkarstwa. Naszej koleżance gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

Nasza koleżanka kom. Elżbieta Mach-Piwowar, która na co dzień wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne w wolnym czasie relaksuje się nad wodą łowiąc ryby. Swoją historię z wędką rozpoczęła mając 6 lat. Później przyszedł czas na zawody. Najpierw na arenie okręgowej, potem ogólnopolskiej, a kończąc na zawodach rangi światowej.

Pierwszy sukces przyszedł w 2000 r. - brązowy medal Mistrzostw Polski i tytuł Wędkarza Roku. Następnie w 2005 roku powołanie do kadry narodowej, w której jest do dzisiaj. Nasza koleżanka po drodze zdobyła m.in. medale na Mistrzostwach Polski i zajęła wysokie pozycje w Grand Prix. Zaliczyła również kilka startów na Mistrzostwach Świata (Anglia, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Republika Południowej Afryki i Holandia).

Teraz, 21-22 sierpnia 2021 roku w holenderskiej miejscowości Almere odbyły się 27 Mistrzostwa Świata Kobiet w wędkarstwie spławikowym. Po zaciętej rywalizacji drużyna z Polski wyprzedziła zespoły z Włoch i Belgii zdobywając złoto i tym samym tytuł Drużynowych Mistrzyń Świata. W drugim dniu zmagań nasza koleżanka zdeklasowała rywalki uzyskując najwyższy wynik w zawodach.

Mistrzostwa Świata to najważniejsze w roku zawody wędkarskie na świecie. Przygotowania do nich zajmują zawodnikom większą część roku, a wytypowanych zostaje na nie najlepszych 6 Pań z Polski. Tegoroczny medal to drugi złoty medal w historii polskiego wędkarstwa. Poprzedni został zdobyty w 2016 r. w Hiszpanii.