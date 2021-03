O odpowiedzialności prawnej nieletnich podczas wirtualnej lekcji on-line Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kim jest nieletni, małoletni, a kim młodociany? Co to jest demoralizacja i czym się różni od czynu karalnego? Kiedy nieletni może odpowiadać jak osoba dorosła? Czy nieletni może zostać ukarany mandatem karnym? Między innymi takie tematy podczas wirtualnej lekcji o odpowiedzialności prawnej nieletnich, poruszają z młodzieżą policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Trwa cykl wirtualnych lekcji on-line o bezpieczeństwie, które z dziećmi i młodzieżą prowadzą policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy uczniowie korzystają ze zdalnych lekcji i nie ma możliwości spotkać się z nimi osobiście, mundurowi znaleźli sposób, aby spotkać się z nimi w wirtualnych warunkach.

Mając na uwadze dobro młodzieży oraz istniejące zagrożenia z którymi na co dzień się spotykają, połączył się z nimi on-line, aby promować szeroko rozumiane zasady bezpieczeństwa. Tym razem uczniowie klas licealnych mieli okazję skorzystać z jego porad oraz dowiedzieć się jak postępować, aby nie wejść konflikt z prawem.

Tematem przewodnim wirtualnych lekcji z młodzieżą była tematyka dotycząca odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Policjanci wyjaśnili im m. in. czym jest demoralizacja i jak się przejawia. Kiedy nieletni może odpowiadać karnie za swoje czyny. Co dzieję się z osobą, która nie stosuje się do przyjętych w społeczeństwie norm oraz łamie obowiązujące przepisy prawa. Jak się okazało temat ten wzbudził w uczniach ogromne zainteresowanie. Padło wiele pytań, pojawiło się wiele wątpliwości, które mundurowi mogli na „gorąco” w rozmowie z uczniami rozwiązać.