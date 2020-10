Zadbaj o siebie i innych - skorzystaj z aplikacji „Kwarantanna domowa”! Data publikacji 17.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To bezpłatna aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Dzięki niej można potwierdzić swoje miejsce pobytu. Ale to nie wszystko. Aplikacja pozwala na podstawową ocenę stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki. Pamiętajmy, że z aplikacji mogą korzystać tylko osoby objęte kwarantanną. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest szybkie dotarcie do dużej ilości osób.

Aplikacja „Kwarantanna domowa” powstała, aby skutecznie i sprawnie kontrolować miejsca pobytu osób przebywających na kwarantannie, a jednocześnie wspierać je w tych trudnych chwilach. Jest ona dostępna do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Pamiętaj, że aplikacja „Kwarantanna domowa” przeznaczona jest tylko dla osób objętych kwarantanną. Jej system połączony jest z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny i nie ma możliwości, by korzystały z niej inne osoby.

Jak to działa?

Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają SMSa zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. WAŻNE jest to, aby aktywować aplikację w miejscu odbywania kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie wiadomości to znak, że dane osoby objętej kwarantanną pojawiły się w bazie i zostały prawidłowo zarejestrowane.

Więcej informacji, w tym regulamin uzyskać można na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa

Na tej stronie znajdują się również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, czy co zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię – 22 165 57 44.

Przypominamy!

Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!