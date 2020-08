Policyjni wodniacy i ratownicy WOPR w akcji Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Sezonowego Ogniwa Wodnego w Nysie wraz z ratownikami WOPR udzielili pomocy 2 mężczyznom, którzy wpadli do wody. Ich łódź wywróciła się, gdy wracali z połowów na Jeziorze Nyskim. W wodzie znalazł się również pies, który towarzyszył mężczyznom. O przewróconej łodzi z załogą powiadomił trzeci z wędkarzy, który o własnych siłach popłynął do brzegu aby wezwać pomoc. Dzięki szybkiej reakcji zgłaszającego i służb, mężczyznom nic się nie stało.

Wczoraj, tj. 27 sierpnia, około godziny 09:30, dyżurny nyskiej policji otrzymał zgłoszenie o wywróconej łodzi wraz z 2 osobami i psem, na jeziorze nyskim w rejonie Siestrzechowic. Silny wiatr tworzył wysokie fale, co było przyczyną wywrócenia się łodzi do góry dnem.

Dyżurny natychmiast zaalarmował policyjnych wodniaków, a ci powiadomili ratowników WOPR i wspólnie popłynęli w kierunku wskazanego miejsca. Mężczyźni wraz z psem, którzy znaleźli się przy zaroślach w wodzie, zostali wyciągnięci do łodzi ratunkowej. Ich podtopiona łódka z trudem unosiła się na powierzchni.

Policjanci szybko ustalili, że uratowani to mieszkańcy naszego powiatu. Mężczyźni wracali z połowów ryb, kiedy fala przewróciła ich łódź do góry dnem, a sami wpadli do wody. Jeden z wędkarzy widząc, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, o własnych siłach popłynął do brzegu aby wezwać pomoc. Funkcjonariusze po udzieleniu im pomocy, odholowali łódkę do brzegu. Dzięki szybkiej reakcji zgłaszającego oraz sprawnym działaniom policjantów i ratowników, wędkarze nie doznali żadnych obrażeń.

Przed nami ostatni weekend wakacji, który zapewne większość z nas planuje spędzić nad wodą. Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznej kąpieli i odpowiedzialnym korzystaniu ze sprzętów motorowodnych.

Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

Korzystając ze sprzętów motorowodnych pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wypływać na wodę w stanie nietrzeźwości, ani nawet po spożyciu alkoholu. Sprawdźmy pogodę i odpowiednio zabezpieczmy swój telefon komórkowy, aby w razie sytuacji wymagającej wezwania pomocy służb ratunkowych, można było z niego skorzystać. Za każdym razem zakładajmy kamizelki ratunkowe które pozwolą utrzymać nas na wodzie w razie wywrócenia się jednostki pływającej.