Policjanci eskortowali dziecko do szpitala Data publikacji 11.07.2020 Coś co z początku wydawało się reakcją na niebezpieczne zachowanie na drodze, szybko zmieniło się w udzielenie niezbędnej pomocy. Policjanci, st. post. Damian Wieczorek i Łukasz Malinowski, umożliwili bezpieczny i sprawny przejazd, 34-latkowi wiozącemu dziecko. Kierujący jak najszybciej musiał dostać się do szpitala. W tej sytuacji nie było chwili na wahanie i wątpliwości.

7 lipca, st. post. Damian Wieczorek i Łukasz Malinowski z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, patrolowali podopolskie miejscowości. Przed godziną 14:00, w Zawadzie zauważyli kierującego, który jechał bardzo dynamicznie i nie zważając na znaki, wyprzedzał inne pojazdy. W związku z czym zatrzymali kierowcę forda do kontroli drogowej.

Okazało się, że styl jazdy 34-latka spowodowany jest potrzebą jak najszybciego dostania się do szpitala. Z tyłu pojazdu siedziała żona kierującego wraz z ich 2-letnim synem, potrzebującym natychmiastowej pomocy lekarskiej. Sytuacja była na tyle poważna, że policjanci podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala. Używając sygnałów uprzywilejowania umożliwili szybki przejazd 34-latkowi do jednego z opolskich szpitali. Tam została udzielona natychmiastowa pomoc jego 2-letniemu synkowi.

To dzięki opolskim policjantom, udało się szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala i udzielić dziecku niezbędnej pomocy lekarskiej.