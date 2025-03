Niebezpieczne wyprzedzanie w oku kamery samochodowej świadka Data publikacji 12.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki prawidłowej reakcji świadka, 47-letni kierowca nie uniknie odpowiedzialności za wykroczenia popełnione na drodze. Mężczyzna wyprzedzał inny pojazd na pasie przeznaczonym do skrętu w lewo i na skrzyżowaniu. W ostatniej chwili zjechał na prawy pas, wpychając się przed jadący prawidłowo samochód. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową innego kierowcy. Przypominamy! Naruszenie zakazu wyprzedzania jest wykroczeniem, które może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami i stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kilka dni temu na skrzynkę pocztową „Stop agresji na drodze” wpłynęło nagranie z kamerki samochodowej. Zapisany materiał przedstawia jak kierowca bmw łamie prawo drogowe. Stwarzając zagrożenie dla innych kierowców popełnia kilka wykroczeń drogowych.

Na nagraniu widać jak kierowca bmw jedzie drogą krajową nr 94 w kierunku Opola. Na wysokości zjazdu z obwodnicy Brzegu, pasem przeznaczonym do skrętu w lewo rozpoczyna manewr wyprzedzania. Dojeżdża do skrzyżowania z ul. Starobrzeską i w ostatniej chwili, tuż przed wysepką, zjeżdża z powrotem na prawy pas. Doprowadza do niebezpiecznej sytuacji wjeżdżając tuż przed poprzedzający samochód.

Policjanci z wydziału drogowego ustalili właściciela pojazdu. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Mężczyzna za szereg popełnionych wykroczeń został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 700 złotych. Na jego konto wpłynęło też 20 pkt. karnych.

Nie ma taryfy ulgowej dla kierowców łamiących prawo drogowe. Agresja i brawura za kierownicą bardzo szybko mogą doprowadzić do tragedii. Kierowco pamiętaj – lepiej dojechać do celu 5 minut później niż wcale lub doprowadzić do tragedii innych ludzi.