Wyjątkowa debata kobiet z udziałem insp. Magdaleny Nguyen-Fudali Data publikacji 04.03.2025 Powrót Drukuj W Zamku Książ odbyło się wyjątkowe spotkanie pt. „Prawdziwa wolność zaczyna się od odwagi bycia sobą”, które zgromadziło ponad 300 inspirujących kobiet. Wśród prelegentek znalazły się liderki różnych dziedzin, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala – jedyna kobieta na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji w Polsce. Uczestniczki spotkania dzieliły się swoimi historiami o pokonywaniu trudności, osiąganiu sukcesu i radzeniu sobie ze stresem. Wydarzenie odbyło się w atmosferze wsparcia i motywacji, podkreślając siłę kobiecej solidarności.

W poniedziałek, 3 marca, Zamek Książ w Wałbrzychu przyciągnął tłumy kobiet. Tym razem jednak celem odwiedzin nie było poznanie historii oraz zakamarków Perły Dolnego Śląska, ale spotkanie pn. „Prawdziwa wolność zaczyna się od odwagi bycia sobą”. Wydarzenie przyciągnęło ponad 300 osób. Na sali obecna była również Wojewoda Dolnośląski Pani Anna Żabska.

Uczestniczkami spotkania były charyzmatyczne kobiety, których silny charakter, wiedza, kompetencje oraz determinacja sprawiły, że osiągnęły sukces na wielu płaszczyznach. Jedną z prelegentek była insp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, która jest obecnie jedyną kobietą w Polsce, piastującą stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji. Pani Komendant przytoczyła przebieg swojej kariery w Policji, podkreślając jak ważną rolę odgrywa pasja oraz zaangażowanie w to co się robi. „Dzięki udziale w realizacjach dotyczących m.in. zwalczania przestępczości zorganizowanej, rozwijałam się i zdobywałam doświadczenie. Ukształtowali mnie współpracownicy i przełożeni, zarówno jako człowieka, jak i policjantkę (...) Mówiłam to wielokrotnie i podkreślę jeszcze raz - kobiety budują świat ” – powiedziała Pani Inspektor Nguyen-Fudala.

W debacie brała udział również Senator RP Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, lekarz specjalista z zakresu hematologii Pani dr Maria Romańska, specjalista z firmy Spark&go Pani Magdalena Smolarska, edukatorka HR i Biznesu Pani Tina Sobocińska oraz dziennikarka Forbes Women Polska Pani Agata Jankowska. Panie opowiedziały o swoich trudnościach w zdobywaniu drogi na szczyt oraz momentach przełomowych, które zaważyły na rozwoju ich kariery.

W drugiej części spotkania zaproszeni goście odpowiadali na pytania dotyczące radzenia sobie z wątpliwościami oraz trudnościami, które pojawiały się w trakcie podążania za swoimi celami. Panie przytaczały również przykłady tego, jak radzą sobie ze stresującymi sytuacjami oraz debatowały nad tym, czy zmieniłyby którykolwiek z etapów swojego życia.

Na koniec wydarzenia słuchaczki miały możliwość indywidualnie porozmawiać z prelegentkami, wymieniając swoje doświadczenia. Całość spotkania odbyła się w serdecznej atmosferze, podkreślającej solidarność kobiet.