Zuchwały złodziej biżuterii i jego wspólnik w rękach Policji Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla i Oświęcimia przeprowadzili wspólne działania, w wyniku których zatrzymano 29-letniego mężczyznę, podejrzewanego o co najmniej pięć zuchwałych kradzieży w sklepach jubilerskich na terenie czterech województw. Kędzierzyńsko-Kozielscy śledczy ustalili i zatrzymali także jego 30-letniego wspólnika. Obaj usłyszeli już zarzuty. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu i Policji, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zostali powiadomieni, o tym że w jednym z jubilerów doszło do zuchwałej kradzieży złotej biżuterii. Zdarzenie to miało miejsce 14 lutego br. Jak ustalili funkcjonariusze około godziny 14:30 do salonu przyszedł mężczyzna, który odwracając uwagę sprzedawcy ukradł paterę ze złotą biżuterią, po czym uciekł. Pokrzywdzony oszacował wartość skradzionego mienia na kwotę ponad 16 tysięcy złotych.

Ustaleniem sprawcy tego zdarzenia zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Intensywna praca funkcjonariuszy bardzo szybko przyniosła efekty. Kryminalni ustalili, że związek z tym zdarzeniem mógł mieć 29-latek przebywający na terenie województwa śląskiego. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna mógł mieć również związek z czterema innymi zuchwałymi kradzieżami biżuterii w salonach jubilerskich, które miały miejsce w województwach: śląskim, małopolskim i łódzkim. Łącznie pokrzywdzeni oszacowali straty na blisko 70 tysięcy złotych.

Równolegle podejrzewanego 29-latka wytypowali również kryminalni z oświęcimskiej komendy Policji, którzy zajmowali się wyjaśnieniem dwóch kradzieży biżuterii, do których doszło na terenie ich powiatu. Kędzierzyńsko-kozielscy śledczy wspólnie z funkcjonariuszami z Oświęcimia rozpoczęli wspólne działania w celu zatrzymania sprawcy.

W środę (19 lutego br.) razem pojechali do Wodzisławia Śląskiego. Tam na jednym z parkingów sklepowych policjanci z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali 29-latka. Podczas zatrzymania mężczyzna próbował staranować swoim samochodem nieoznakowany radiowóz. Jak się szybko okazało, 29-latek kierował samochodem pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki. Ponieważ istniało podejrzenie, że zatrzymany kierował pod wpływem środków odurzających została od niego również pobrana krew do badań. Mężczyzna był już wcześniej karany. W przeszłości przez kilka lat mieszkał za granicą, gdzie napadał na banki, za co odbywał karę blisko 5 lat pozbawienia wolności

Ponadto kryminalni zatrzymali do sprawy 30-letniego mieszkańca Świętochłowic, który w województwie opolskim i łódzkim wspólnie z 29-latkiem miał dokonać dwóch zuchwałych kradzieży.

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla odzyskali cześć skradzionego mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora decyzją sądu 29 i 30-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za zuchwałą kradzież grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności