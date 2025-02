Policjanci uratowali skrajnie wychłodzonego 56-latka Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z namysłowskiej Policji odnaleźli mężczyznę, leżącego w minusowej temperaturze na skraju lasu. 56-latek był bardzo wychłodzony i nie było z nim żadnego kontaktu. Mundurowi natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce medyków. Dzięki szybkiemu odnalezieniu mężczyzny i udzieleniu mu pomocy nie doszło do tragedii.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymał informację o mężczyźnie, leżącym na mrozie pomiędzy polami i lasem. Zgłaszający nie był w stanie w sposób dokładny określić miejsca, gdzie odnalazł 56-latka, lecz z przekazanych informacji wynikało, że nie ma z nim logicznego kontaktu.

Z uwagi na niskie temperatury (-10 stopni) istniało duże ryzyko, że życie i zdrowie mężczyzny może być zagrożone, dlatego policjanci od razu podjęli czynności, mające na celu odnalezienie mężczyzny. Mundurowi natychmiast udali się w rejon wskazany przez zgłaszającego. Po przybyciu na miejsce rozpoczęli penetrację terenu. W pierwszej kolejności znaleźli leżące na polu buty i czapkę, które były całkowicie zamrożone.

Po chwili, na skraju lasu funkcjonariusze odnaleźli leżącego na ziemi mężczyznę. Mieszkaniec gminy Namysłów był wyziębiony, mundurowi nie mogli nawiązać z nim żadnego kontaktu słownego. Policjanci natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce medyków. Do przyjazdu karetki, mundurowi monitorowali cały czas stan zdrowia 56-latka oraz zadbali, aby temperatura jego ciała podniosła się.

Medycy, po przybyciu na miejsce, stwierdzili, iż mężczyzna jest w II stopniu hipotermii. Natychmiast został on przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiemu odnalezieniu mężczyzny i udzieleniu mu pomocy nie doszło do tragedii.

Jak co roku, w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe, przebywające na dworze. Nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy 112, gdy zauważymy osoby potrzebujące pomocy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!