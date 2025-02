Tymczasowy areszt za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 03.02.2025 Powrót Drukuj Namysłowscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na terenie jednego z zakładów pracy w Namysłowie posiadali i zażywali narkotyki. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania u 33-letniego mieszkańca Namysłowa, śledczy ujawnili znaczne ilości marihuany. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 20 lat więzienia.

Kryminalni z Namysłowa otrzymali zgłoszenie o ujawnieniu nieznanej substancji w jednym z zakładów pracy na terenie Namysłowa oraz dziwnym zachowaniu dwóch pracowników tej firmy. Śledczy natychmiast udali się na miejsce i podjęli interwencję. Mężczyźni podczas rozmowy z policjantami zachowywali się nienaturalnie, byli pobudzeni i zdenerwowani. Podczas przeszukania w miejscu pracy, policjanci ujawnili przy 33- latku susz roślinny koloru brunatno-zielonego. Badanie testerem wskazało, że zabezpieczony susz to marihuana. Dodatkowo mężczyzna przyznał się, że rozsypana substancja na podłodze w miejscu pracy należy do niego.



Kryminalni zatrzymali 2 pracowników, a następnie przeszukali pomieszczenia w miejscu ich zamieszkania. Podczas wykonywanych czynności, śledczy w mieszkaniu 33-latka ujawnili znaczne ilości narkotyków. Było to ponad 3 kg marihuany oraz 3 działki dilerskie amfetaminy. Namysłowianin wskazał kryminalnym miejsce, pomiędzy Namysłowem a Wilkowem, gdzie w 2024 roku mieściła się jego nielegalna plantacja. Drugi z pracowników po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony. W sprawie występuje w charakterze świadka.



33-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za wytwarzanie i posiadanie znacznej ilości narkotyków, za które grozi mu kara do 20 lat więzienia.