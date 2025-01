Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie dzieci podczas ferii zimowych Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj Przedstawiciele służb i instytucji spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, by porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci podczas zbliżających się ferii zimowych. W spotkaniu uczestniczyła również insp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Podczas posiedzenia omówiono zakres działań poszczególnych służb i instytucji, których realizacja pozwoli na bezpieczny zimowy odpoczynek najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny.

Ponad tydzień pozostał do rozpoczęcia odpoczynku zimowego na Opolszczyźnie. Dwutygodniowe ferie to dla dzieci odpoczynek od nauki i pozalekcyjnych zajęć na rzecz spędzania czasu z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Jednak by odpoczynek najmłodszych był udany, musi być bezpieczny i to właśnie kwestie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych były omawiane podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, które odbyło się 22 stycznia.



W posiedzeniu dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii udział wzięła insp. Magdalena Nguyen-Fudala Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz opolskich samorządów.



Pani Komendant omówiła zadania policjantów, które będą realizowane przez opolskich policjantów podczas zimowych ferii. Podkreśliła, jak ważne są kontrole miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci, a także kontrole stanu technicznego pojazdów, którymi najmłodsi mieszkańcy Opolszczyzny wybierają się na zimowy odpoczynek. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła również, że praca policjantów w zakresie dbania o bezpieczeństwo podczas ferii zimowych zaczyna się już kilka tygodni przed ich rozpoczęciem, m.in. podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą, którzy rozmawiają z najmłodszymi mieszkańcami naszego województwa nie tylko o bezpieczeństwie podczas zimowiska, ale również w ruchu drogowym, czy też korzystania z Internetu.

Zadbajmy o bezpieczny wypoczynek dzieci. Ich bezpieczeństwo to przecież nasza wspólna sprawa!