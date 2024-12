Złodziej samochodowy zatrzymany po pościgu Data publikacji 30.12.2024 Powrót Drukuj 41-latek podejrzany o kradzież samochodu został zatrzymany po pościgu przez policjantów z Opola i Dobrzenia Wielkiego. Mężczyzna miał w nocy ukraść chevroleta, a następnie nie zatrzymać się do kontroli drogowej i próbować uciec. Działał w warunkach recydywy. Decyzją sądu mieszkaniec Opola trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 7 i pół roku więzienia.

W nocy z 21 na 22 grudnia, w jednej z miejscowości w gminie Prószków doszło do kradzieży samochodu. Chevrolet o wartości 15 000 złotych miał zostać skradziony sprzed posesji. Policjanci z Komisariatu I Policji po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu przystąpili do działania. Funkcjonariusze poinformowali o całej sytuacji jednostki sąsiednie i rozpoczęli poszukiwania za sprawcą.

22 grudnia, w godzinach porannych, policjanci z Dobrzenia Wielkiego zauważyli pasujący do opisu samochód, który poruszał się po terenie gminu Murów. Przebywający niedaleko patrol policjantów z grupy SPEED z Opola również włączył się w zatrzymanie podejrzewanego. Kierujący chevroletem mężczyzna pomimo wydanych mu znaków dźwiękowych i świetlnych do zatrzymania, rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Po kilkudziesięciu minutach mężczyzna zatrzymał samochód w lesie i próbował jeszcze uciekać pieszo, został jednak po chwili zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego z Opola i funkcjonariuszy z Dobrzenia.

Skradziony pojazd został odzyskany i przekazany prawowitemu właścicielowi. Zatrzymanym okazał się 41-letni mieszkaniec Opola. Mężczyzna decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Okazało się, że był on już wcześniej notowany za podobne przestępstwa i działał w warunkach recydywy. 41-latek usłyszał zarzuty związane z kradzieżą samochodu i niezatrzymaniem się do kontroli. Mężczyźnie grozi do 7 i pół roku więzienia.