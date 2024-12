Uroczyste ślubowanie i wręczenie odznaczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki w opolskiej komendzie rotę ślubowania wypowiedziało 11 nowych funkcjonariuszy. Teraz czas na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, po którym młodzi policjanci trafią do wybranych jednostek Policji na terenie województwa opolskiego. Uroczystość była również doskonałą okazją do uhonorowania policjantów, którzy w sposób szczególny przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny. Ponadto, za wzorową współpracę z naszą formacją, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczony został Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Paweł Kielar.

W sali imienia insp. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Na uroczystości obecni byli ich przyszli przełożeni oraz członkowie rodzin. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala złożyła nowym funkcjonariuszom gratulacje, życząc sukcesów w służbie.

Teraz na młodych policjantów czeka kilkumiesięczne szkolenie podstawowe. Po jego zakończeniu nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w wybranych jednostkach macierzystych na terenie województwa opolskiego.

Dzisiejsza uroczystość była również idealną okazją do uhonorowania policjantów garnizonu opolskiego, którzy w sposób szczególny przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Odznakę resortową Zasłużony Policjant otrzymało 20 funkcjonariuszy. To symbol uznania oraz podziękowania za ich dotychczasową, wzorowo wykonywaną służbę.

Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki wręczono również Brązowy Medal za Zasługi dla Policji. To wyjątkowe odznaczenie zostało przyznane Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Pawłowi Kielarowi za wzorową współpracę z naszą formacją oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

Film Ślubowanie 9 12 2024 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Ślubowanie 9 12 2024 (format mp4 - rozmiar 24.55 MB)