Kolejny narkobiznes rozbity przez kluczborskich kryminalnych Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj Kluczborscy kryminalni zatrzymali dwie osoby w wieku 26 i 32 lat, podejrzane o handel i posiadanie substancji psychoaktywnych. W ich mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości przekraczającej 120 000 złotych, w tym MDMB-4en-PINACA, kokainę oraz masło konopne. Sąd w stosunku do zatrzymanych osób zastosował areszt, a grozić im może nawet 10 lat więzienia.

Kluczborscy policjanci wydziału kryminalnego na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, od pewnego czasu pracowali nad sprawą narkotykową, gdzie wszystkie sprawdzane wątki prowadziły do 26-letniej kobiety oraz jej 32-letniego partnera. Według wiedzy śledczych typowane osoby, mieszkańcy powiaty kluczborskiego mogły w mieszkaniu posiadać znaczne ilości narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania.

Do zatrzymania pary doszło na jednym z krajowych lotnisk, a przeszukanie ich domu potwierdziło ustalenia kryminalnych. Policjanci zabezpieczyli blisko 4 kilogramy masła konopnego, a także inne substancje psychoaktywne oraz odurzające, w tym susz marihuany, MDMB-4en-PINACA (syntetyczna marihuana) oraz kokainę.

Dodatkowo śledczy zabezpieczyli pieniądze różnych walut, łącznie 5 000 złotych. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 120 000 złotych

Kryminalni ustalają teraz szczegóły działalności zatrzymanej pary oraz źródło pochodzenia zabezpieczonych substancji. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego, za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet 10 lat więzienia.