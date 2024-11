Pierwszy bojowy pies Policji na Opolszczyźnie Data publikacji 14.11.2024 Powrót Drukuj Posterunkowy Thor to półtoraroczny owczarek holenderski, który przeszedł pomyślenie rekrutację i szkolenie na psa bojowego Policji. To pierwszy taki czworonożny funkcjonariusz w szeregach opolskiego garnizonu. Thor jest w dobrych rękach. Jego przewodnikiem jest doświadczony policjant Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu. Thor przeszedł ścisłą selekcję na poligonie wojskowym, obserwowali go komandosi z „BOA”, szkolił się w policyjnym zakładzie kynologicznym. Będzie służył w szeregach opolskich komandosów i uczestniczył realizacjach zespołu bojowego podczas zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców.

Selekcja bojowych psów do służby w Policji jest wyjątkowo wymagająca i skrupulatna. Przechodzi ją raptem kilka procent czworonogów sprawdzanych pod tym kątem. Zanim owczarek holenderski Thor został kandydatem do służby, przeszedł już wstępną kwalifikację. Miał lepsze predyspozycje niż jego konkurenci pochodzący od innych, specjalizujących się w tej branży hodowców. Ale to jeszcze nie oznaczało, że włoży obrożę z napisem „Policja”.

Thor trafił w dobre ręce. Jego przewodnikiem jest doświadczony opolski komandos. Pies razem ze swoim opiekunem spotkali się w jednostce wojskowej w Celestynowie. Oprócz Thora zjechali się tam czworonożni adepci na psa bojowego z kilku państw Europy. Pod okiem policyjnych ekspertów, treserów oraz behawiorystów psy przechodziły liczne próby. Były sprawdzane pod kątem ich predyspozycji psychicznych i fizycznych. Ten specyficzny obóz szkoleniowy trwał 2 tygodnie.

Thor okazał się odpowiednim kandydatem. Kolejny tydzień spędził ze swoim przewodnikiem w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”. Tam prowadzona była kolejna weryfikacja. Musieliśmy mieć pewność, że pies sprawdzi się przy realizacji zadań związanych ze służbą w Policji. Po przejściu tego etapu owczarek holenderski trafił do policyjnego zakładu kynologii w Sułkowicach.

Posterunkowy Thor już jako mundurowy rekrut przez 6 miesięcy uczył się zasad postępowania policyjnego psa bojowego i ścisłej współpracy ze swoim przewodnikiem. Szkolenie to ukończył na początku listopada. Jednakże utrzymywanie w pełnej dyspozycji do działań psa bojowego to praca 24 godziny na dobę. Thor i jego przewodnik razem pełnią służbę i razem mieszkają. Jak podkreśla policjant, to bardzo ważne dla psa bojowego. Musi on być świadomy swoich zadań i kontekstu ich realizacji. Tresura w środowisku bojowym jest równoważona funkcjonowaniem w rodzinie przewodnika. Odbywa się to podczas zwykłych spacerów czy zabaw z dziećmi.

Choć wyszkoleniem psa zajmuję się jego opiekun, to Thor będzie realizował nie tylko jego polecenia. Owczarek, jako członek zespołu bojowego, razem z pozostałymi opolskimi komandosami, będzie uczestniczył w realizacjach dotyczących zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców.

Kontrterrorysta i Thor nieustannie się szkolą, by doskonalić swoje umiejętności oraz budować więź. W trakcie jednego ze szkoleń przewodnika psa oraz jego czworonożnego przyjaciela odwiedziła insp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Pani Komendant pogratulowała Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu nadkom. Maciejowi Mazurowi czworonożnego funkcjonariusza, a nowemu duetowi życzyła samych udanych akcji.

Zakup psa został zrealizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.