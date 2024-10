Nielegalne laboratorium klefedronu zlikwidowane przez opolskich policjantów Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj 11 ton substancji oraz 15 kg gotowego klefedronu zabezpieczyli namysłowscy kryminalni. Dzięki ich pracy, między innymi 15 tysięcy porcji gotowego narkotyku nie trafi na rynek. W związku z tą sprawą śledczy zatrzymali łącznie 3 mężczyzn. Wobec 2 z nich sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Namysłowa zajmujący się przestępczością narkotykową, ustalili, że w jednej z miejscowości w Gminie Świerczów znajduje się nielegalne laboratorium do produkcji syntetycznych substancji psychotropowych. Całość procederu miała odbywać się w jednym z budynków gospodarczych.

W piątek 25 października br. policjanci KPP Namysłów wraz z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Opola i Katowic, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, weszli do budynku, gdzie znajdowała się kompletna linia służącą do produkcji narkotyków.

W stodole śledczy zabezpieczyli substraty, półprodukty, sprzęt laboratoryjny niezbędny do przygotowania klefedronu (4CMC). Ponadto ujawnili blisko 11 ton substancji - z tej liczby 7 ton zostało już przebadane - testy wykazały, że jest to 4CMC. Pozostałe substancje są wciąż badane w policyjnym laboratorium. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli 15 kg gotowego narkotyku, 9 sztuk amunicji, prawie 34 tysiące złotych, a także 3 pojazdy wykorzystywane w przedmiotowym procederze.

Do sprawy zatrzymane zostały 3 osoby, w tym 46-letni mężczyzna, do którego należała posesja, gdzie dochodziło do nielegalnego procederu. Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności oraz jego rolę w tej sprawie. Natomiast 38 i 59-latek usłyszeli już zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Za co grozi kara do 20 lat więzienia.