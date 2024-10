Potrącony jeleń trafił do „Azylu dla zwierząt” – pomogli namysłowscy policjanci Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Mały jeleń wbiegł na jezdnię wprost pod koła kierującej mazdą. Kobieta, która potrąciła zwierzę, nie pozostawiła go jednak bez opieki. Na miejsce wezwała namysłowskich policjantów i powiadomiła fundację na zwierząt. Dzięki pomocy funkcjonariuszy potrącone zwierzę zostało bezpiecznie umieszczone w samochodzie i przewiezione do „Azylu dla zwierząt”. Teraz przebywa już pod opieką specjalistów.

Do tego zdarzenia doszło wczoraj (24.10), około godziny 20.00, na drodze pomiędzy miejscowościami Kamienna a Bukowa Śląska. Tam mały jeleń wbiegł na jezdnię wprost pod koła nadjeżdżającego bmw. Kierująca samochodem 47-latka nie pozostała jednak obojętna na los potraconego zwierzęcia. Natychmiast powiadomiła służby – Policję oraz fundację dla zwierząt. Na miejsce zostali skierowani namysłowscy policjanci.

Po przybyciu potwierdzili, że doszło do potrącenia kozła sarny. Jak ustalili funkcjonariusze, przed ich przyjazdem kierująca skontaktowała się telefonicznie z organizacją pomagającą zwierzętom i zorganizowała specjalistyczną opiekę dla potrąconego jelenia. Jednak zwierzę trzeba było przetransportować we wskazane miejsce, a ona sama nie była w stanie mu pomóc. Będący na miejscu mundurowi, aby nie wystraszyć poszkodowanego jelenia, spokojnie do niego podeszli, okryli i bezpiecznie umieścili zwierzę na tylnej kanapie pojazdu, którym zostało przetransportowane do „Azylu dla zwierząt” w Żabie.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU ZDARZENIA ZE ZWIERZĘCIEM

Jedną z częstszych przyczyn urazów u zwierząt są właśnie zdarzenia komunikacyjne, czyli potrącenia. W takich sytuacjach większość z nas chce pomóc, jednak pamiętajmy zawsze, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i to, aby taka pomoc nie spowodowała przykrych konsekwencji dla nas. Dzikie lub samodzielnie biegające zwierzęta mogą zawsze stanowić niebezpieczeństwo dla człowieka. Dlatego przypominamy:

jeżeli ranne zwierzę znajduje się przy drodze, a my podróżujemy samochodem, trzeba pamiętać o włączeniu świateł awaryjnych, rozstawieniu trójkąta awaryjnego i założeniu kamizelki odblaskowej;

zbliżając się do zwierzęcia (nawet jeśli jest to pies lub kot), należy zachować ostrożność . Ból, stres czy szok wyzwalają często reakcje obronne – dzikie zwierzę, mimo silnego urazu, może nas zaatakować . Ratując zwierzę, musimy mieć na uwadze to, że ono nie jest świadome tego, że chcemy mu pomóc .

Jeżeli ranne zwierzę znajduje się na drodze, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112, gdzie dyspozytor poinstruuje nas jak należy postąpić i - w zależności od sytuacji - wezwie na miejsce odpowiednie służby.