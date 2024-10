Podejrzani o usiłowanie zabójstwa zatrzymani w niecałe 48 godzin Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Dwaj mężczyźni mieli zaatakować pokrzywdzonego zadając mu ciosy pięścią i poważne rany ostrym narzędziem. 31 i 25-latek zostali zatrzymani przez policjantów w niecałe 48 godzin po zdarzeniu. Starszy z nich ukrywał się na terenie powiatu opolskiego, drugi w powiecie krapkowickim. Obaj decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im nawet dożywotnia kara więzienia.

13 października, około godz. 21:30 policjanci z Opola zostali powiadomieni o napaści, do której miało dojść w jednym z mieszkań w mieście. Jak ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze, dwóch sprawców zaatakowało pokrzywdzonego, zadając mu ciosy pięściami i raniąc go po ciele i twarzy ostrym narzędziem. Zaatakowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Pracę nad tą sprawą od razu rozpoczęli kryminalni z komendy miejskiej. Policjanci rozpytali świadków, ustalili przebieg i szczegóły zajścia oraz zabezpieczyli ślady i dowody przestępstwa. Ich ustalenia pozwoliły na wytypowanie pierwszego z dwójki napastników. Pierwszym zatrzymanym okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Przy podejrzanym policjanci zabezpieczyli również kilka porcji MDMA i marihuany. Drugi z mężczyzn, 25-latek, został zatrzymany następnego dnia, gdy ukrywał się w powiecie krapkowickim. Przy nim również kryminalni zabezpieczyli narkotyki w postaci amfetaminy.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Jak ustalili policjanci, napastnicy działali wspólnie i w porozumieniu. Usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im nawet dożywotnia kara więzienia.