Policjant, który pomaga na różne sposoby Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Opolszczyzna od blisko dwóch tygodni walczy ze skutkami powodzi, która niemal doszczętnie zniszczyła niektóre miejscowości. Każde wsparcie jest ogromnie ważne. Wie o tym, asp. Adrian Kulak policjant ze Strzelec Opolskich. Funkcjonariusz jest wokalistą zespołu „Krem”, którego jeden z utworów został zadedykowany powodzianom z gminy Głuchołazy.

Asp. Adrian Kulak na co dzień Zastępca Naczelnika z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Od samego początku powodzi zaangażowany jest w działania związane z niesieniem pomocy poszkodowanym. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczali mosty, wyznaczali objazdy oraz dbali, aby każdy bezpiecznie dotarł do celu swojej podróży. Teraz, gdy tylko woda zaczęła opadać, wielokrotnie dowożą żywność i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

Policjanci po służbie również pomagają na różne sposoby. Udowodnił to asp. Adrian Kulak wraz z zespołem „Krem”. Muzycy zadedykowali jedną ze swoich piosenek „Nowy Świat”, poszkodowanym w powodzi. Jedna z miejscowości, która najbardziej ucierpiała to Głuchołazy - rodzinne miasto policjanta. Nasz kolega razem z całym zespołem, zachęca do niesienia pomocy finansowej na rzecz odbudowy zniszczonej gminy. Dochód z emisji teledysku zostanie w całości przekazany na rzecz powodzian. Jak sam mówi, na tym ich pomoc - by stworzyć nowy świat dla Głuchołaz - na pewno się nie skończy.

Trzymając linie z Adrianem, przyłączamy się do apelu i zachęcamy do przekazywania darowizn na numer konta bankowego gminy Głuchołazy.

PL 20 8891 0000 2015 6507 9312 0051

W tytuł przelewu prosimy wpisać: Darowizna - powódź

Poniżej link do utworu:

https://www.youtube.com/watch?v=a2DynJa-AN4