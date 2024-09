Policjanci ruchu drogowego w służbie od pierwszych dni powodzi Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Powódź to bardzo trudny czas dla osób dotkniętych kataklizmem. W działania związane z pomocą powodzianom zaangażowani są również policjanci. Od pierwszych dni walki z żywiołem funkcjonariusze z drogówki pomagają i dbają o bezpieczeństwo. Obecnie swoje działania skupiają m.in. na konwojowaniu transportów z pomocą humanitarną.

Obsługa wypadków i kolizji drogowych, zabezpieczenie imprez, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców, egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz szerokie działania profilaktyczne, to tylko kilka przykładów zadań realizowanych przez policjantów z drogówki. Funkcjonariusze obecni są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Niejednokrotnie są świadkami ludzkich tragedii, niosą wsparcie i pomoc np. uczestnikom zdarzeń drogowych.

To już drugi tydzień kiedy policjanci pomagają na terenach dotkniętych przez powódź. W związku ze stanem klęski żywiołowej zwiększona liczba patroli, w tym również policjantów ruchu drogowego dba o bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do miejscowości dotkniętych przez powódź oraz eskortuje liczne konwoje humanitarne, które docierają z żywnością, wodą i lekarstwami z całej Polski. Wiele dróg i mostów zostało mocno zniszczonych, dlatego bardzo ważne jest, aby kierować pojazdy z pomocą humanitarną na trasy, przez które bezpiecznie i możliwie jak najszybciej dotrą do potrzebujących.

Zalane podczas powodzi drogi i mosty oraz uszkodzona infrastruktura nadal stanowi poważne zagrożenie, dlatego policjanci drogówki nie zwalniają nawet na chwilę. Stale obecni są na trasach zniszczonych przez żywioł w razie potrzeby podejmują ręczną regulację ruchem, wyznaczają objazdy oraz pomagają mieszkańcom bezpiecznie dotrzeć do celu.

To bardzo wytężony czas dla policjantów, dlatego aby prowadzone działania były efektywne opolscy policjanci wspierani są przez funkcjonariuszy z innych garnizonów, m.in. Warszawy, Katowic oraz Łodzi. Codziennie do działań związanych z powodzią, na teren podległy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu wyjeżdża blisko 100 funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Służba w Wydziale Ruchu Drogowego jest niezmiernie odpowiedzialna i ciężka. Przyczynia się do minimalizacji strat, zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku publicznego oraz chroni i ratuje ludzkie życie.