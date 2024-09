Opolscy kontrterroryści zaangażowani w pomoc poszkodowanym przez powódź

Data publikacji 25.09.2024

W trakcie powodzi, opolscy policjanci aktywnie uczestniczyli w akcjach ratunkowych na zalanych terenach. Wśród nich byli również funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu. Choć na co dzień do ich głównych zadań należy m.in. zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców, podczas kataklizmu komandosi wykorzystali swoje umiejętności do pomocy poszkodowanym przez powódź.